V živo: Odermatt spet zagospodaril, Žan Kranjec v odličnem položaju

1. Marco Odermatt (Švi) 1:05,09

2. Alexander Steen Olsen (Nor) 1:05,21

3. Loic Meillard (Švi) 1:05,28

4. Žan Kranjec (Slo) 1:05,52

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:05,73

6. Thomas Tumler (Švi) 1:05,77

7. Atle Lie McGrath (Nor) 1:05,86

8. Alex Winatzer (Ita) 1:05,89

9. Luca De Aliprandini (Ita) 1:06,11

10. Sam Maes (Bel) 1:06,18

11. Thibaut Favrot (Fra) 1:06,42

12. Gino Caviezel (Švi) 1:06,62

13. Filip Zubčić (Hrv) 1:06,69

14. River Radamus (ZDA) 1:06,95

15. Raphael Haaser (Avt) 1:06,98

...



Odstop: Manuel Feller (Avt), Stefan Brennsteiner (Avt), Rasmus Windingstad (Nor), Filippo Della Vite (Ita). Alexander Schmid (Nem), Tommy Ford (ZDA), Hannes Zingerle (Ita)

Ni startal: Joan Verdu (And)