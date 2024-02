Žan Kranjec se na pomladnem snegu ni znašel, Odermatt zdržal pritisk

Švicar Marco Odermatt je z novo zmago že osvojil veliki kristalni globus. V skupnem seštevku svetovnega pokala ima zdaj pred najbližjim zasledovalcem Manuelom Fellerjem že neulovljivo 1001 točko prednosti. Odermatt suvereno vodi še v veleslalomskem, superveleslalomskem in smukaškem seštevku svetovnega pokala, le v slalomu se ne bori za mali kristalni globus.

Odermatt, vodilni po prvi vožnji današnjega sedmega veleslaloma sezone, je v finalu ubranil 12 stotink prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, ki mu je na zaradi visokih temperatur že zelo zmehčani progi uspela izjemna vožnja. Tretje mesto iz prve vožnje je ubranil Američan River Radamus in se sploh prvič v karieri prebil na oder za zmagovalce.

Žan Kranjec se na mehki progi v Kaliforniji ni najbolje znašel. Foto: Guliverimage

V težkih pomladnih razmerah pa se nikakor ni znašel edini slovenski predstavnik na tekmi Žan Kranjec. Na letošnjih tekmah svetovnega pokala je že trikrat stal na stopničkah, na zadnji tekmi v Banskem je bil peti, tokrat pa je z osmega mesta po prvi vožnji v finalu zdrsnil na končno 17. Za Odermattom je zaostal dve sekundi in 66 stotink.

Jutri smučarje na progi Red Dog v nekdanjem olimpijskem prizorišču iz leta 1960, ki so ga pred leti iz Squaw Valleyja preimenovali v Palisade Tahoe, čaka še slalomska tekma.

1. Marco Odermatt (švi) 2:11,69

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:11,81

3. River Radamus (ZDA) 2:13,06

4. Thomas Tumler (Švi) 2:13,19

5. Gino Caviezel (Švi) 2:13,46

6. Loic Meillard (Švi) 2:13,51

7. Raphael Haaser (Avt) 2:13,57

8. Manuel Feller (Avt) 2:13,58

9. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:13,92

10. Lukas Feurstein (Avt) 2:13,96

11. Sam Maes (Bel) 2:14,16

12. Justin Murisier (Švi) 2:14,18

13. Atle Lie McGrath (Nor) 2:14,20

14. Livio Simonet (Švi) 2:14,25

15. Alexander Schmid (Nem) 2:14,27

16. Rasmus Windingstad (Nor) 2:14,33

17. Žan Kranjec (Slo) 2:14,35

18. Thibaut Favrot (Fra) 2:14,40

19. Alex Winatzer (Ita) 2:14,51

20. Tommy Ford (ZDA) 2.14,61

21. Leo Anguenot (Fra) 2:14,62

22. Filippo Della Vite (Ita) 2:14,86

23. Fadri Janutin (Švi) 2:14,98

24. Patrick Kenny (ZDA) 2:16,19

Ni startal: Joan Verdu (And)

Odstop: Stefan Brennsteiner (Avt), Timon Haugan (Nor), Joshua Sturm (Avt), Luca De Aliprandini (Ita), Filip Zubčić (Hrv)

Svetovni pokal, skupni seštevek (28/38):

1. Marco Odermatt (Švi) 1.702 točk

2. Manuel Feller (Avt) 701

3. Cyprien Sarrazin (Fra) 684

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 667

5. Loic Meillard (Švi) 554

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 529

7. Dominik Paris (Ita) 499

8. Marco Schwarz (Avt) 464

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440

10. Nils Allegre (Nem) 372

...

22. Žan Kranjec (Slo) 285

75. Miha Hrobat (Slo) 80

133. Martin Čater (Slo) 6

Veleslalom (7/11):

1. Marco Odermatt (Švi) 700 točk

2. Filip Zubčić (Hrv) 314

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 298

4. Žan Kranjec (Slo) 285

5. Alexander Steen Olsen (Nor) 247

6. Manuel Feller (Avt) 211

7. Marco Schwarz (Avt) 210

8. Loic Meillard (Švi) 208

9. Radamus River (ZDA) 184

10. Thomas Tumler (Švi) 153

...