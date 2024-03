"Prišel bo dan, ko ga bo en premagal. Lepo bi bilo, da jaz!"

Pojasnilo o vstopnicah

Vstopnice, kupljene za sobotni veleslalom 63. pokala Vitranc, bodo veljale za soboto tudi po odpovedi veleslaloma. Vse vstopnice za stojišča in tribuno, ki so bile kupljene za ogled nedeljske tekme, pa zdaj veljajo za ogled sobotne. Če si kupci vstopnic, ki so kupili vstopnice za ogled tekmovanja v nedeljo, ne bi mogli ogledati tekmovanja dan prej, lahko na prodajnih mestih Eventim in Petrol, torej tam, kjer so vstopnico kupili, zahtevajo vračilo denarja, so zagotovili organizatorji. V soboto se bo v Kranjski Gori odvil celoten spremljevalni program, tako nastop Ansambla Saša Avsenika med obema vožnjama v ciljni areni kot tudi "apres ski" z začetkom ob 16. uri v središču Kranjske Gore s podelitvijo pokalov najboljšim na slalomski tekmi. "Zunanje temperature ter s tem povezane možnosti za pripravo proge, ki bi omogočale pripravo tekmovalne proge po standardih za moške tekme svetovnega pokala in s tem varno tekmovanje, poleg tega pa tudi zelo neugodna vremenska napoved za nedeljo, so botrovale odločitvi, da se veleslalomske tekme ne izvede, namesto nje pa se v soboto izvede slalom," je razložil predsednik OK pokal Vitranc Gregor Benedik.

Ostal je brez domačega veleslaloma. Zagotovo je razočaran. "Kranjskogorski veleslalom je zame eden najlepših. Res vrhunska veleslalomska proga. Imaš vse, kar imaš lahko na tekmi." Foto: Grega Valančič/Sportida Še preden so v torek popoldne odpovedali veleslalom za pokal Vitranc, smo z našim asom Žanom Kranjcem opravili intervju. Vprašanja in odgovori na temo domače tekme žal niso več aktualna, a nam je srebrni olimpijec vseeno povedal še marsikaj zanimivega. Počasi bo nenazadnje že čas za analizo tekmovalne zime. Nastopil je na devetih veleslalomih, bil trikrat tretji (na obeh veleslalomih v Alti Badii in v Schladmingu), a tudi dvakrat slabši kot 10. "Če potegnem črto, sem načeloma zadovoljen. Ne z vsako tekmo. Dve tekmi sta bili slabi, nekaj povprečnih, a vseeno sem bil trikrat na stopničkah in nekajkrat med 10. Ni optimalno, je pa solidno."

V Aspnu je bil 10. in sedmi. Foto: Guliverimage Nazadnje je tekmoval v Združenih državah. Ameriški sneg mu do zdaj ni najbolj ustrezal, a trener Klemen Bergant je po sobotnem sedmem mestu v Aspnu v Koloradu dejal, da je bil viden napredek. Pred tem je bil v petek deseti, teden prej na progi Palisades Tahoe v Kaliforniji 17. "V Aspnu sem smučal na visoki ravni, predvsem prvi vožnji. V drugih vožnjah pa je bilo smučanje malo slabše ali pa so se mi dogajale napake. Sem pa pokazal, da sem lahko med najboljšimi."

Po odpovedi podkorenskega veleslaloma mu je zdaj ostal en sam, finalni v Saalbachu v Avstriji, ki bo 16. marca. Tekma bo imela veliko teže, saj se bo peterica smučarjev udarila za srebro in bron v končnem seštevku te discipline. Filipa Zubčića, Loica Meillarda, Henrika Kristoffersena in Kranjca loči le 23 točk, nekaj več pa zaostaja Alexander Steen Olsen. "Smo res zelo skupaj. To imam v glavi, a vem, da je treba najprej na preostalih dveh tekmah narediti maksimum. Če bom dobro tekmoval, vem, da bom šel kakšno mesto naprej, sicer pa ne bom. Moram dobro tekmovati, dobro smučati in upam, da mi uspe priti med tri v skupnem seštevku," nam je v torek dejal Kranjec, ko je imel v mislih še zdaj že odpovedani sobotni veleslalom v Kranjski Gori. "Kranjskogorski veleslalom je zame eden najlepših. Res vrhunska veleslalomska proga. Imaš vse, kar imaš lahko na tekmi."

Tesen boj za drugo in tretje mesto v veleslalomskem seštevku (9/10):



1. Marco Odermatt (Švi) 900 točk

2. Filip Zubčić (Hrv) 370

3. Loic Meillard (Švi) 368

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 350

5. Žan Kranjec (Slo) 347

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 297

"Res izjemno, kaj dela, 12 zaporednih zmag"

Če gledamo še lansko zimo, je Marco Odermatt v veleslalomu nepremagan 12 tekem. Foto: Guliverimage To sezono spremljamo premoč Marca Odermatta, ki je dobil vseh devet veleslalomov. Predvsem v soboto v Aspnu je kar nekaj smučarjev, tudi Kranjec, zamudilo priložnost, da ga premaga. "Ja, načeloma je bil malo ranljiv v Aspnu, a na koncu je bil še vedno najhitrejši. Res izjemno, kaj dela, 12 zaporednih zmag. Zagotovo bo prišel dan, ko ga bo en premagal. Upam, da čim prej in lepo bi bilo, da tudi jaz," je v smehu dejal 31-letni veleslalomist iz Bukovice pri Vodicah.

Mlajši so tisti, ki očitno pritiska ne zdržijo, Alexander Steen Olsen, vodilni po prvi vožnji sobotne tekme, je v finalu naredil veliko napako. Norvežanu se pogosto dogaja, da v drugi vožnji ne ponovi prve. "Ne bi rekel, da je bil pod pritiskom zaradi Odermatta. Je vodil, ni še navajen tega položaja. Že tako se lahko naredi napaka, potem pa še nekaj novega zanj, ker ne vodi vsak dan po prvem teku. Je pa še mlad, bo imel še priložnosti. Ampak ja, zagotovo si vsi želimo premagati Odermatta."

To zimo sta si Marco Odermatt in Žan Kranjec trikrat delila zmagovalni oder. Foto: Guliverimage

Kranjec bi rad kak veleslalom več, a ...

Žan Kranjec Foto: Katja Kodba/STA Za Kranjcem je to zimo le 11 tekem, devet veleslalomov in dva slaloma. Po Söldnu mu je odpadla zdaj še ena tekma v Kranjski Gori. "Zaradi mene bi bila lahko tudi kakšna tekma veleslaloma več, a to je težko pričakovati, ker so štiri discipline." In prav to zimo je bilo veliko govora, da so smučarji, ki nastopajo v treh disciplinah (Marco Schwarz je do poškodbe celo v vseh štirih) preveč obremenjeni. Še posebej zato, ker se je koledar tekem zaradi odpovedi na začetku zime spreminjal.

Kranjec je sicer na drugem polu, ker načeloma nastopa samo v veleslalomu, a nam je vseeno podal svoj pogled na problematiko. "Težko je biti pameten, kaj je najbolje. Če so tekme odpovedane, si seveda želimo, da jih nadomeščajo. Je pa lahko to kdaj tudi zahtevno, če imaš v enem koncu tedna tri tekme ali ko sta Alta Badia in Val Gardena in voziš hitre discipline in veleslalom, je lahko zelo naporno. Saj ne vem, če je tekem več kot prejšnja leta, a je bilo letos dosti odpovedanih in so jih prestavljali. In je bila zato večkrat dodatna tekma, kar je lahko zelo naporno. Mislim, da za smuk nimajo več namena delati dvojnega programa za v prihodnje. Ali pa če se že prestavljajo smuki, naj se jih raje na kakšno fizično lažje prizorišče," je pogovor zaključil Žan Kranjec.