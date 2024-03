"Nekajkrat sem se vprašala, ali sploh še zmorem"

Mikaela Shiffrin je v nedeljo tekmovala prvič po 26. januarju, ko se je poškodovala na smuku v Dolomitih, in z zmago na slalomu na Švedskem osvojila vsaj mali kristalni globus v tej disciplini. Še sama ni mogla verjeti, da je tekmo dobila. "To bo moj najslabši intervju. Res ne vem, kaj naj rečem. Sem kar malo brez besed," je dejala v prvi izjavi.

V finalu je smučala izvrstno. Foto: Guliverimage Po odpovedi pokala Vitranc so minuli konec tedna tekmovale samo smučarke, še enkrat več v svoji bogati karieri pa je navdušila Mikaela Shiffrin. Američanka je konec januarja padla na smuku v Cortini d'Ampezzo, si poškodovala koleno (vezi sicer niso bile strgane), a se samo mesec in pol pozneje (po 44 dneh) vrnila na tekmovanja. In vrnila se je z zmago v slalomu v Äreju.

Enajst izpuščenih tekem pomeni, da je borbo za veliki kristalni globus izgubila (pred zadnjimi štirimi tekmami sezone ima Lara Gut-Behrami 345 točk prednosti, a Shiffrinova na finalu v Saalbachu v hitrih disciplinah ne bo tekmovala). Vrniti se je želela vsaj za zadnja dva slaloma te tekmovalne zime, da bi bil njen vsaj mali globus v tej disciplini. In to ji je uspelo že po nedeljski tekmi na Švedskem. Z novimi stotimi točkami ima 228 točk prednosti pred Leno Dürr. Vmes je sicer še Petra Vlhova, a je ta zaradi precej resnejše poškodbe sezono končala že januarja.

V galeriji poglejte Mikaelo v Äreju leta 2012, ko je prvič zmagala in to nedeljo:

Fotogalerija 1 / 6

"To je zame poseben kraj, poseben dan"

Čustveno na Švedskem. Foto: Reuters To je njen osmi globus v slalomu v skupnem seštevku svetovnega pokala (skupaj jih ima 16, od tega pet velikih). Slalom je res njena disciplina. Na strmini, na kateri je 20. decembra 2012 kot 17-letnica dosegla prvo zmago, je zdaj 59. slalomsko oziroma že 96. v svetovnem pokalu v vseh disciplinah. Zanimivo: tudi rekordno 87. zmago je lani dosegla prav v Äreju. Še več: leta 2019 je tu četrtič zapored postala svetovna prvakinja v slalomu. "To je zame poseben kraj, poseben dan, čudovit dan," je bila po zmagi presrečna v pogovoru za avstrijski ORF. "Lepo je bilo spet smučati. Malo sem bila nervozna. Bilo je zelo čustveno. Ponosna sem na svojo ekipo, zagotovo sem ponosna tudi nase, da sem se vrnilo tako hitro in tako smučala. V drugi vožnji sem pokazala svoje najboljše smučanje. Res sem vesela, da sem lahko to počela že to sezono." V cilju je imela sekundo in 24 stotink prednosti pred drugouvrščeno Zrinko Ljutić.

"Nekajkrat sem se vprašala, ali sploh še zmorem"

Pravi, da je smučala agresivno in jo poškodovano koleno ni prav nič motilo. "Še pred enim tednom nisem vedela, ali bom v Äreju lahko nastopila. V zadnjih tednih sem bila kar precej frustirana. Kar nekajkrat sem se vprašala, ali sploh še zmorem." Po poškodbi oziroma pred to tekmo je opravila samo štiri slalomske treninge. "Seveda sem bila razočarana, da sem morala odpisati skupni seštevek, a sem si rekla, da se bom osredotočila na slalom. Slalom je bil v moji karieri vedno najbolj pomemben. Povratek kot iz sanj torej." In lepo darilo sami sebi za prihajajoči rojstni dan. V sredo bo dopolnila 29 let.

Mikaela Shiffrin je osvojila svoj osmi slalomski globus, skupaj pa jih ima v karieri že 16. Več jih je dobila samo Lindsey Vonn, 20. Je ena od le sedmih smučark, ki so v svetovnem pokalu zmagale v vseh disciplinah. Poleg nje so to še Lindsey Vonn, Tina Maze, Janica Kostelić, Aaja Pärson, Pernilla Wiberg in Petra Kronberger.