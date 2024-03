Šok v finalu: nepremagljivi odstopil! Kranjec nemočen v cilju.

To zimo v veleslalomih nepremagani švicarski smučar Marco Odermatt je odstopil v finalni vožnji zadnje tekme. V Saalbachu je zmagal njegov rojak Loic Meillard in osvojil srebro v končnem seštevku te discipline. Žan Kranjec se na pomladnem snegu ni znašel. Že po prvi vožnji je bil samo 10., v finalu pa zdrsnil na 16. mesto in ostal brez točk. Vseeno je zadržal peto mesto v veleslalomskem seštevku.

Marco Odermatt je odstopil v finalni vožnji. Foto: Reuters Finale sezone alpskega smučanja gosti avstrijski Saalbach. Najprej so v zadnjem veleslalomu tekmovalne zime nastopili veleslalomisti. Lahko bi nastopilo 25 najboljših to zimo in mladinski svetovni prvak, a jih je samo 23. V finalu namreč manjkajo poškodovani Marco Schwarz, Alexis Pinturault in Aleksander Aamodt Kilde. Že pred desetim veleslalomom je bil zanesljivi lastnik malega globusa najboljši smučar sezone Marco Odermatt, ki je z devetimi zmagami s prvih devetih tekem zbral 900 točk. Na drugem mestu je bil Filip Zubčić (370), dve točki za njim Loic Meillard, četrti je Henrik Kristoffersen (350), peti pa Žan Kranjec. Lani je bil slovenski as s tretjim mestom prvič na stopničkah v seštevku veleslalomske sezone, podobno si je želel letos. Pred petimi leti, ko je bila nazadnje tekma v Saalbachu, je zmagal prav Kranjec.

Saalbach, finale sezone, veleslalom (M):



1. Loic Meillard (Švi) 2:36,27

2. Joan Verdu (And) +0,71

3. Thomas Tumler (Švi) +0,79

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +1,20

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,28

6. Timon Haugan (Nor) +1,31

6. Gino Caviezel (Švi) +1,31

8. Filip Zubčić (Hrv) +1,35

9. Alexander Olsen Steen (Nor) +1,48

10. Manuel Feller (Avt) +1,50

...

16. Žan Kranjec (Slo) +1,33

Odstop v finalu: Marco Odermatt

Žan Kranjec na pomladnem snegu ni najhitrejši. Foto: Reuters A letos so razmere na solnograškem pomladne in te Kranjcu ne ustrezajo. Temperature so bile nad ničlo, ponoči je deževalo, na progo so zmetali več tisoč kilogramov soli, da bi jo utrdili. A neuspešno. V prvi vožnji sta imela dobre pogoje le prva na štartu – Meillard in Odermatt. Ta je tako vodil s štirimi desetinkami prednosti pred rojakom. Že Kranjec je s številko štiri zaostal skoraj dve sekundi in pol ter bil po polovici tekme na desetem mestu. Želel bi si tudi tehnično zahtevnejše postavitve, a je bila ta precej hitra. Vsi trije njegovi tekmeci za kolajno v končnem seštevku so bili po prvi vožnji pred njim.

Kranjec se ni znašel niti na drugi progi. Dosegel je samo 16. čas. In v seštevku obeh voženj je bilo to dovolj prav za 16. mesto, kar v finalu sezone ne prinaša nobene točke. Tako je Žan ostal na petem mestu skupnega seštevka veleslaloma.

Švicar Loic Meillard je dobro formo na koncu sezone kronal z drugo veleslalomsko zmago. Foto: Reuters Razplet druge vožnje je bil še kako dramatičen. Meillard je smučal solidno, sicer imel samo 17. čas finala, a toliko prednosti iz prve vožnje, da je povedel v cilju. Nastop je čakal samo še Odermatta, ki je skušal po legendarnem Ingemarju Stenmarku postati prvi, ki bi dobil deset veleslalomov v eni zimi. A mu ni uspelo. Naredil je napako in odstopil! Meillard je z zmago osvojil še srebrno medaljo v veleslalomskem seštevku (z osmim mestom je bronasta pripadla Filipu Zubčiću). Švicar je tekmo sicer dobil 71 stotink pred Joanom Verdujem in 79 pred Thomasom Tumlerjem.

Mali kristalni globus za Marca Odermatta, a po odstopu s kislim nasmeškom. Foto: Reuters

Kranjec: Moram bolj naštudirati take razmere

Žan Kranjec šokiran, ko je videl zaostanek. Foto: Guliverimage "Ni šlo. V finalu sem poskusil napasti, a nisem razvil hitrosti. Nisem zadovoljen. Za naprej moram malo bolj naštudirati take razmere," je v prvi izjavi po tekmi povedal Kranjec. "Vem, da v takih razmerah nimam hitrosti za nekaj več, a vseeno sem mislil, da bom kakšno desetinko hitrejši." Tako je ostal brez kolajne v seštevku veleslaloma. "Žal, a sem vseeno dal svoj maksimum. Ne bom rekel, da je bila odlična, a razočaran tudi ne morem biti," je potegnil črto pod svojih deset veleslalomov te tekmovalne zime. Trikrat je bil na stopničkah (vselej tretji).

"Prišli smo z drugačnimi cilji. Nočem se opravičevati, a dejstvo je, da ta teren, ta podlaga in ta postavitev Žanu ne ustrezajo. Ima tudi tak izbor opreme, da v takih razmerah nima prav veliko manevrskega prostora. Saj je poskušal, da bi razvil hitrost, ki bi bila tu potrebna, a mu ni uspelo. In je bilo pač 15 fantov hitrejših," je pošteno priznal tudi glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant.

Če se bo nadaljevalo tako pomladno vreme, vprašanje, ali bo do naslednjega konca tedna, ko bodo v Saalbachu še tekme v hitrih disciplinah, proga sploh zdržala in bodo finale lahko izpeljali do konca. Saalbach bo sicer naslednjo zimo gostil svetovno prvenstvo.