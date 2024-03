Žan Kranjec je veleslalomsko sezono v svetovnem pokalu označil za solidno. "V nekaterih razmerah sem še vedno omejen in to je moj cilj za prihodnje, da naredim korak naprej." Največji napredek med vsemi v slovenski ekipi je naredila Neja Dvornik. "V drugem delu sezone sem znala izkoristiti poraze in vse to, kar sem se naučila." Ostali slovenski smučarji so to zimo zaostali za svojimi dosedanjimi dosežki.

Ana Bucik je bila še posebej razočarana v Kranjski Gori, ko je odstopila na obeh tekmah. Foto: www.alesfevzer.com Končuje se za slovensko alpsko smučanje ena slabših sezon doslej. V pokalu narodov so na 11. mestu, pa bi bili pravzaprav 12., če se ne bi poškodovala Slovakinja Petra Vlhova. Predvsem Ilka Štuhec in Ana Bucik sta zaostali za svojimi pričakovanji oziroma dosežki iz prejšnje sezone. Štuhčeva je smukaški seštevek sklenila na 13. mestu brez stopničk, potem ko je bila lani srebrna z dvema zmagama in dvema drugima mestoma. Bucikova je bila lani osma slalomistka svetovnega pokala (sezono prej šesta), letos le 28. in je tako celo ostala brez finalne tekme, v veleslalomskem seštevku pa je s 14. nazadovala na 25. Andreji Slokar po težki poškodbi kolena in izpuščeni prejšnji sezoni ni uspel tako hiter povratek med najboljše slalomistke sveta, kot si ga je sama želela.

A ni bilo vse slabo. Žan Kranjec je v veleslalomu prismučal tri tretja mesta, Neja Dvornik pa je naredila največji korak naprej v svoji karieri. Ta dva sta osvojila približno dve tretjini vseh slovenskih točk to zimo. Srebrni olimpijec je sicer zbral nekaj manj točk kot sezono prej, 347 v primerjavi z lanskimi 464 točkami, in v veleslalomskem seštevku s tretjega padel na peto mesto. Dvornikova pa je svoj točkovni izkupiček več kot podvojila: lani 86 točk, letos 214. Na zadnjih dveh slalomih je dvakrat izboljšala uvrstitev kariere: najprej je bila deveta in to soboto četrta. Tako je na koncu 18. slalomistka sveta.

Kranjec: Sezona solidna, vendar je nekaj grenkega priokusa

Žan Kranjec je bil na zadnji tekmi sezone 16. Foto: Guliverimage Kranjec je s sezono sicer zadovoljen, a je ostalo nekaj grenkega priokusa. Prav zadnja tekma, ko je v soboto ostal brez točke na 16. mestu, je potrdila njegovo največjo slabost. "Če potegnem črto, lahko rečem, da je bila sezona dobra oziroma solidna. Prva polovica, prve tri četrtine so bile dobre. Je pa nekaj grenkega priokusa, ker sem na zadnjih tekmah tekmoval slabše. V nekaterih razmerah sem še vedno omejen in to je moj cilj za prihodnje, da naredim korak naprej." Tekem na pomladnem snegu je vse več. "Imam nekaj idej, kako bi bil lahko boljši v takih pogojih. Kar se tiče nastavitev in samega treninga. V prihodnjih dneh me čaka še kar nekaj dela, da poskusim narediti korak naprej v takih razmerah. Jaz verjamem, da sem lahko boljši tudi v spomladanskih razmerah. A bo za to treba narediti kar nekaj dela. A vem, v katero smer moram iti."

Dvornikova: Skozi to sezono sem najbolj zrasla

Neja Dvornik je na sobotnem finalnem slalomu osvojila četrto mesto. V finalu je pridobila 17 mest. Foto: Guliverimage "Zdi se mi, da sem skozi to sezono najbolj zrasla. Imela sem kar težak prvi del sezone, a sem vesela, da sem v drugem delu znala izkoristiti poraze in vse to, kar sem se naučila. In na koncu je sezona izpadla prav super," pa je črto pod tekmovalno zimo 2023/2024 potegnila Dvornikova. Pravzaprav tudi v veleslalomu ni bila daleč od finalne tekme, ta seštevek je končala na 32. mestu. "V obeh disciplinah vidim veliko prostora za napredek. To sezono sem to bolj uspela pokazati v slalomu, a nočem, da zato veleslalom peša." Malo ji je žal, da se sezona končuje (sledita še državno prvenstvo in testiranje opreme v začetku aprila), a po drugi strani potrebuje tudi nekaj počitka.

Kranjec: Imam še veliko motivacije, veliko ognja

Kranjec je še sedmo sezono zapored med sedmimi najboljšimi veleslalomisti svetovnega pokala. Ima 31 let, je torej v najboljših letih, in mu volje ter moči za naprej ne manjka. "Municije imam še veliko! Po marsikateri sezoni imam občutek, da nisem dal vsega, kar imam v sebi. Zagotovo imam še veliko motivacije, veliko ognja v sebi, da poskusim še nekaj dodati," je po svoji zadnji tekmi svetovnega pokala še povedal Kranjec.