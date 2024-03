Feller doma dvignil globus, zmago pa mu je ukradel Haugan

Manuel Feller je z drugim mestom na zadnjem slalomu sezone, in to na domači strmini v Saalbachu, potrdil osvojitev malega kristalnega globusa. Po prvi vožnji je bil četrti, v finalu smučal dobro, Avstrijci so bili prepričani, da bo še zmagal, a je vodilni po prvem teku Timon Haugan zdržal pritisk. Norvežan je z nekaj odličnimi zavoji v zadnjih vratcih prišel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu in še do brona v slalomskem seštevku.

Timon Haugan je vodil že po prvem teku. Foto: Reuters Zadnji moški slalom sezone je bil v prvi vrsti namenjen veliki avstrijski zabavi, saj v Saalbachu proslavljajo mali kristalni globus za Manuela Fellerja. Prihaja iz bližnjega Fieberbrunna, tako da so bili na tekmi številni sorodniki, prijatelji in sovaščani. Feller je dobil štiri slalome v tej zimi in je imel pred zadnjim desetim skoraj 200 točk prednosti pred Linusom Strasserjem. Nemčeva je bila že srebrna kolajna v slalomskem seštevku. Je bil pa vsaj napet boj za bron, saj je bilo teoretično v igri zanj še šest smučarjev. V najboljšem položaju je bil zmagovalec sobotnega veleslaloma, Švicar Loic Meillard. Švicar je imel sedem točk več od Francoza Clementa Noela in še dve več od Norvežana Timona Haugana.

Manuel Feller je v finalu pridobil dve mesti. Foto: Reuters In že po prvi vožnji je kazalo na preobrat. Vodil je 27-letni Haugan, ki v slalomu še ni imel zmage (tri druga mesta). Bil je 15 stotink hitrejši od Strasserja, ki je smučal s številko ena in pol sekunde pred tekmecem za slalomski bron Meillardom. Noel je na četrtem mestu zaostajal osem desetink, prav toliko pa tudi Feller.

Haugan je imel v finalu najslabše pogoje na progi. Sicer je do drugega vmesnega časa izgubil osem desetink prednosti pred Fellerjem, a zadnjih nekaj vratic odsmučal izvrstno in najboljšega slalomista sezone prehitel za 40 stotink. Postal je 120. zmagovalec slalomskih tekem v zgodovini svetovnega pokala. Obenem pa se je še v seštevku discipline prebil na končno tretje mesto (Meillard je bil četrti, Noel pa peti). Feller je torej napredoval na drugo mesto in še deseti slalom sezone končal med prvimi petimi. Tretji je bil Strasser.

Najboljši trije na zadnjem slalomu sezone: tretji Feller, zmagovalec Haugan in drugi Strasser Foto: Guliverimage

Saalbach, finale sezone, slalom (M):



1. Timon Haugan (Nor) 1:54,00

2. Manuel Feller (Avt) +0,40

3. Linus Strasser (Nem) +0,44

4. Loic Meillard (Švi) +0,55

5. Clement Noël (Fra) +0,63

6. Marc Rochat (Švi) +0,92

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,07

8. Alex Vinatzer (Ita) +2,18

9. AJ Ginnis (Grk) +2,30

10. Johannes Strolz (Avt) +2,43

AJ Ginnis je v finalu izkoristil številko dve. Foto: Reuters Zaradi pomladnih razmer na progi je finale sicer poskrbel za kar nekaj skokov in padcev po razpredelnici. Ameriški Grk AJ Ginnis je z najboljšim časom finala (nastopil je kot drugi) pridobil 13 mest in končal na devetem mestu.

Že nekaj časa je veliki kristalni globus v lasti švicarskega superšampiona Marca Odermatta, ki na slalomu ne nastopa. Zanj se bo sezona končala naslednji konec tedna, ko bosta v Saalbachu še superveleslalom in smuk. Če bo le še ostalo kaj snega, že ta vikend so razmere na progi na meji regularnosti. Izven smučišč snega ni več, temperature pa blizu desetim stopinjam.

Ne le da Slovenija na finalnem slalomu ni imela svojega predstavnika, to zimo v nekoč paradni slovenski disciplini ni osvojila niti točke. Štefan Hadalin je še pred koncem sezone oznanil konec kariere, Tijan Marovt pa še čaka na prve točke v svetovnem pokalu.