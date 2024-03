Nihče ne more pokvariti velike avstrijske zabave

Zadnji moški slalom sezone bo v prvi vrsti namenjen veliki avstrijski zabavi, saj bodo proslavili mali kristalni globus za Manuela Fellerja.Ta je dobil štiri slalome v tej zimi in ima pred zadnjim, desetim skoraj 200 točk prednosti pred Linusom Strasserjem. Nemčeva je že srebrna kolajna v slalomskem seštevku. Bo pa vsaj napet boj za bron, saj je teoretično v igri zanj še šest smučarjev. V najboljšem položaju je zmagovalec sobotnega veleslaloma Loic Meillard. Švicar ima sedem točk več od Francoza Clementa Noela in še dve več od Norvežana Timona Haugana. Prva vožnja ob 10.30, druga sledi ob 13.30.

Saalbach, finale sezone, slalom, štartna lista (M):



1. Linus Strasser (Nem)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Manuel Feller (Avt)

4. Timon jaugan (Nor)

5. Loic Meillard (Švi)

6. Clement Noël (Fra)

7. Daniel Yule (Švi)

8. Dominik Raschner (Avt)

9. Dave Ryding (VBr)

10. Marc Rochat (Švi)

11. Fabio Gstrein (Avt)

12. Atle Lie McGrath (Nor)

13. Steven Amiez (Fra)

14. Kristoffer Jakobsen (Šve)

15. Johannes Strolz (Avt)