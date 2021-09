Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotni ženski finale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku med Britanko Emmo Raducanu in Kanadčanko Leylah Fernandez je spremljalo več gledalcev kot nedeljski moški finale med Srbom Novakom Đokovićem in Rusom Danilom Medvedjevom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na ameriški ESPN.