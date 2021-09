Zaslužiti je želela le za slušalke, danes ima milijone

Britanska teniška igralka Emma Raducanu je v soboto senzacionalno zmagala na OP ZDA in poskrbela za veliko presenečenje. Šele 18-letna športnica je sploh prva igralka v zgodovini tenisa, ki je kot kvalifikantka prišla do zmage na turnirju za grand slam.

Ocenjujejo, da bi lahko zaslužila več kot 100 milijonov evrov

Emma je s svojim uspehom čez noč zaslovela. Poleg slave se ji obetajo tudi bajni zaslužki. Strokovnjaki menijo, da bi lahko s sponzorskimi pogodbami zaslužila več kot 100 milijonov evrov. Jasno je, da je mlada Britanka postala velika vzornica mladih teniških igralk in marsikatera najstnica se bo zgledovala po njej.

Še pred nekaj dnevi so bile to za Emmo sanje, danes jih živi. Pred veliko zmago na OP ZDA je bila na 150. mestu in ves zasluženi denar je porabila za priprave, turnirje, hotele …

Zaradi svojega uspeha je v nekaj dneh dobila več kot 350 tisoč novih sledilcev. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je pred začetkom kvalifikacij na OP ZDA razmišljala o tem, da bi zaslužila vsaj toliko, da bi si lahko kupila nove slušalke za mobilni telefon. "Izgubila sem jih, ko sem menjala hotelsko sobo. To se je zgodilo ravno pred prvim dvobojem. Rekla sem si: 'Zmagala bom, da zaslužim vsaj toliko, da si lahko kupim nove slušalke. Zdaj je to glavna šala v ekipi in vsi se temu smejemo," je razkrila trenutno 23. igralka sveta, ki je z zmago na OP ZDA zaslužila 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

Nor dvig sledilcev na družbenih omrežjih

Družbena omrežja so lahko danes ključna, sploh za prepoznavnost zvezdnika. Zato ni nobeno presenečenje, da je Raducanujeva po uspehu v New Yorku dobila ogromno novih sledilcev na družbenih omrežjih. Na račun njenega uspeha je v nekaj dneh dobila več kot 350 tisoč novih sledilcev. Na Twitterju ima že več kot pol milijona sledilcev, medtem ko se na Instagramu približuje dvema milijonoma.

"Okoli sebe ima prave ljudi"

Mladi igralki teniški strokovnjaki napovedujejo še svetlo športno prihodnost. Prepričani so, da bo v prihodnje osvojila še mnogo največjih turnirjev. Tim Henman je za Amazon dejal, da bo to dekle osvojilo še veliko največjih turnirjev in da to ni samo "preblisk" mlade igralke. "Njen svet se bo obrnil na glavo, a okoli sebe ima dobre ljudi. Če ne bo imela težav s poškodbami, bo imela izjemno kariero."