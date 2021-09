Emma Raducanu in Leylah Fernandez, prihodnost svetovnega ženskega tenisa Foto: Guliverimage

Uspeh Emme Raducanu odmeva po vsem svetu. Mlada igralka se je na glavni turnir OP ZDA prebila skozi kvalifikacije in na koncu še zmagala na prestižnem turnirju. Britanka, ki je v finalu premagala Kanadčanko Leylah Fernandez (6:4, 6:3), pa v vseh dvobojih ni oddala niti enega niza. Emma je tako prekinila 44-letni niz čakanja Velike Britanije na novo zmagovalko grand slam turnirja. Zadnja pred njo je bila leta 1977 Virginia Wade (Wimbledon), ki je v živo spremljala v finalu.

'I have no doubt your outstanding performance, and that of your opponent Leylah Fernandez, will inspire the next generation of tennis players.'



Read The Queen's message to @EmmaRaducanu in full: https://t.co/m5lxaH7kKi pic.twitter.com/aFSaCisDC0 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2021

Kraljica ne dvomi, da sta obe igralki navdih za prihodnje generacije

Po tem uspehu se je oglasila tudi angleška kraljica Elizabeta II. in čestitala mladi junakinji. "Čestitam vam za uspeh in zmago na OP ZDA," je zapisano v sporočilu.

"To je izjemen dosežek v tako mladih letih in le dokaz vašega trdega dela ter predanosti. Ne dvomim, da bo vaša predstava in predstava vaše nasprotnice Leylah Fernendez navdihnila prihodnjo generacijo teniških igralcev. Vam in številnim podpornikom pošiljam najlepše želje," je še zapisala kraljica Elizabeta II.

Boris Johnson Foto: Reuters

Britanski premier: Pokazali ste pogum

Nanjo se je spomnil tudi britanski premier Boris Johnson, ki je na Twitterju zapisal: "Kakšna senzacionalna tekma. Čestitke Emmi Raducanu. Pokazali ste izjemno spretnost, pogum in vsi smo ponosni na vas."

Zelo pomenljiv zapis pa je objavila legendarna teniška igralka Martina Navratilova, ki je prav tako navdušena nad mlado teniško igralko. "Zvezda je rojena. Emma Raducanu piše zgodovino, in šele začela je."

What a sensational match! Huge congratulations to @EmmaRaducanu 🇬🇧



You showed extraordinary skill, poise and guts and we are all hugely proud of you.#USOpen — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021

Tim Henman Foto: Guliverimage/Getty Images

Tim Henman, nekdanji britanski teniški igralec in nekdanja številka ena svetovnega tenisa, je za Amazon dejal, da bo to dekle osvojilo še veliko največjih turnirjev in da to ni samo neki "preblisk" mlade igralke.

"Njen svet se bo obrnil na glavo, a okoli sebe ima dobre ljudi. Če ne bo imela poškodb, bo imela izjemno kariero."

Bilo je še mnogo drugih čestitk:

Huge congratulations @EmmaRaducanu on your stunning performances and historic Grand Slam victory! Incredible –we are all so proud of you. @LeylahFernandez well done on your amazing achievements at this year’s #USOpen, it’s been a pleasure to watch. C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 11, 2021

What a terrific display of competition & maturity from two exceptional players.



It is wonderful to see this generation living our dream.



I can’t remember a #USOpen with better crowd support. Thank you, NY, the greatest fans in the world.



And congratulations, Emma! pic.twitter.com/fQcOMkV3wk — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 11, 2021