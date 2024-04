Ve, kakšen je občutek, če so vsi proti njej

Dekleta, ki bodo zastopala Slovenijo v Bratislavi: Ela Nala Milić, Veronika Erjavec, Pia Lovrič in Nina Potočnik. Foto: Tenis Slovenija

Slovenska ženska teniška reprezentanca, ki jo zastopajo Veronika Erjavec, Pia Lovrič, Nina Potočnik in Ela Nala Milić, že od ponedeljka trenira v Bratislavi, kjer se pripravlja na dvoboj v pokalu Billie Jean King za uvrstitev na zaključni turnir dvanajsterice s favorizirano Slovaško. Spomnimo, da so se lani naša dekleta na finalnem turnirju prestižnega ekipnega turnirja v Sevilli prebile do polfinala in dosegle zgodovinski uspeh.

V primerjavi z lani bo po odpovedih obeh naših najboljših igralk nekoliko presenetljivo glavno vlogo prevzela Veronika Erjavec. Ta je v zadnjem obdobju zelo napredovala in tudi poskočila na svetovni lestvici. Ljubljančanka je bila že 179. igralka sveta, trenutno pa zaseda 203. mesto na lestvici WTA. In kako sama dojema novo vlogo v reprezentanci?

"Da, pritisk zagotovo je. Veš, da boš igral in da vsi nekako računajo nate. Mogoče se moramo zaradi tega zavedati, da nismo v vlogi favoritinj in da več, kot pokazati svojo najboljšo igro, ne moremo. Jaz in druge igralke bomo delale na tem in mogoče nam to uspe obrniti v našo korist."

Pozna občutek, ko je vsa tribuna proti njej

Slovenke so zadnja obračuna, če izvzamemo finalni turnir v Sevilli, igrale doma. Tokrat jih čaka tekma v gosteh in verjetno polna dvorana slovaških navijačev, kar v tem tekmovanju lahko naredi veliko razliko. Veronika, ko so naša dekleta igrala doma, še ni bila v ekipi, tako da domačega vzdušja še ni občutila.

"So nam pa v Sevilli naši navijači pričarali lepo vzdušje. Če bo polna arena, bo zagotovo zahtevno. Igrala sem že tekme, ko je bila cela tribuna proti meni oziroma za domače igralke. Da, položaj je zahteven, po drugi strani pa si avtsajder in mogoče je na ta račun pritisk nekoliko manjši.

Ni vse idealno

Dvoboj bodo igralke igrale na trdi podlagi, kar je malce nerodno, saj so že dobro vstopile na sezono na pesku. Med njimi je tudi Veronika Erjavec, ki je zadnja turnirja igrala na pesku. Na turnirju v Splitu se je prebila do četrtfinala.

"Zagotovo to ni idealno, potem ko se mi v delu peščene sezone bliža Roland Garros, ki bo nekako vrhunec. Prehod na peščeno podlago mi ni delal težav. Verjetno bo ta teden spet malo zahtevnejši, ampak upam, da bom potem nemoteno nadaljevala sezono."

Dvojni ritem ji ne bi smel predstavljati težav

Slovaška reprezentanca je na papirju favoritinja, zato si želi biti naša 24-letna teniška igralka sproščena in brez pričakovanj. Zaveda se, da so vse slovaške igralke zelo kakovostne in da znajo zelo dobro igrati tenis. Predvsem upa, da bodo slovenske igralke lahko pokazale svojo najboljšo igro in jih tako presenetile.

Andrej Kraševec, kapetan slovenske reprezentance, bo nanjo verjetno računal tako v posamičnih kot tudi v dvoboju dvojic. "To zame ni nič novega, ker na veliko turnirjih igram posamične dvoboje kot tudi dvojice. Namreč tudi v dvojicah zelo uživam in mislim, da mi to ne bi smelo predstavljati težav," je še povedala naša sogovornica, ki upa da bodo s kolegicami v Bratislavi pokazale vse in mogoče še kaj več.

