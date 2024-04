Kaja Juvan je bila in je še vedno velik up slovenskega ženskega tenisa. A Ljubljančanka gre v zadnjem času skozi težko obdobje. Tako težko, da se je odločila, da bo dala profesionalni tenis za nekaj časa na stran. Kdaj jo lahko pričakujemo nazaj in ali je tenis še vedno njena velika ljubezen?

Kaja Juvan že kot že zelo mlada teniška igralka imela velik potencial. V mladinskih kategorijah je dosegala izjemne uspehe in jih vztrajno nadgrajevala v prehodu v člansko konkurenco, ko je dosegla kar nekaj zavidljivih uspehov. A prišel je čas, ko je sebe postavila na prvo mesto, profesionalni tenis pa bo moral tokrat malo še počakati.

Za ta korak se je odločila zaradi sebe

"Zaradi osebnih razlogov sem se odločila, da si vzamem malo premora. Da si vzamem malo počitka. Kot vsi veste, nisem nikoli skrivala, da je bilo zadnje obdobje malo težje. Vseeno pride življenje, ko pride človek pred poklic, sama sem teniška igralka. Nobenega razloga ni za preplah. Enostavno sem to naredila zase. Počasi se vračam in na koncu bomo videli, kdaj se bo vse skupaj zgodilo. Vse ob svojem času," je uvodoma povedala Juvanova, ki se je v ponedeljek pojavila na novinarski konferenci Tenis Slovenija.

Tudi ljudje okrog nje, so ji dali vedeti, da so ji na voljo, in za to jim je izjemno hvaležna. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ob vsem tem se poraja vprašanje, kdaj jo bomo lahko spet videli na turnirjih, a tega odgovora nismo dobili, saj tega še sama ne ve. Še vedno poskuša vzdrževati določeno raven pripravljenosti, da bi ji bilo ob povratku lažje. Kot pravi, dela na tem, da bi se vrnila pred OP ZDA ali še prej, predvsem pa bo poslušala sebe. Tudi ljudje okrog nje so ji dali vedeti, da so ji na voljo, in za to jim je izjemno hvaležna. In kako intenzivni so trenutno njeni treningi?

"Vseeno sem si vzela nekaj počitka. Ne treniram zelo intenzivno, ampak ohranjam neko osnovo. Skrbim za to, da ne izgubljam kondicije v celoti. S tem, ko se bolje počutim, tudi počasi stopnjujem treninge. Zagotovo bo trajalo nekaj časa, da bom mogoče spet prišla v popolno formo. Predvsem delam kondicijske treninge. Poskušam najti ravnotežje in narediti še kakšno drugo stvar. Zdaj je bil čas, da sem bila z ljudmi, ki jih imam rada. Vsake toliko časa gre tudi tenis v to celo sliko. Upam, da se bom vse več vračala."

Ljubezen do tenisa je še vedno izjemno velika. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubezen do tenisa ni bila nikoli vprašanje

Želi si, da bi njena športna kariera trajala čim dlje, in meni, da nekaj mesecev odsotnosti od tenisa ni tako tragično, če veš, da nekaj potrebuješ in moraš najti ravnovesje. "Mislim, da mi to lahko da nek zagon in da to veselje drži več časa, in čutim, da sem v miru."

Priznava, da tenis pogreša, saj je že dolgo časa največji del njenega življenja. "Imam zelo veliko ljubezen do te igre. Povezana sem s tenisom in vedno sem bila. Gre za to, da dam priložnost drugim delom sebe, da se potem to lahko pozna tudi pri tenisu. Ljubezen do tenisa nikoli ni bila vprašanje."

Ni ostala sama "Ostajam v stiku z dekleti, ki me poznajo bolje." Foto: Reuters

Pogostokrat športniki v težkih trenutkih ostanejo sami, a pri Kaji ni tako. Z nekaterimi dekleti, s katerimi si je blizu, še vedno ostaja v stikih. Med njimi je tudi španska igralka Marina Bassols Ribera. Z njo sta namreč veliko trenirali skupaj.

"Ostajam v stiku z dekleti, ki me poznajo bolje. Sicer pa mislim, da ima vsak veliko dela na turneji, tako da se po moje ne ukvarjajo toliko s tem, kje sem."

"V profesionalnem tenisu nista samo igranje in veselje. Veliko stvarem se moraš odpovedati, biti moraš stoodstotno discipliniran. Ne moreš biti uspešen, če temu ne daš zelo resnega pomena. Zagotovo sem še na igrišču in igram. Je pa razlika, ali samo igraš ali treniraš stoodstotno."

Vedno je rada zastopala Slovenijo

Kaja Juvan je odpovedala tudi prihajajočo reprezentančno akcijo, ko bo ta konec tedna Slovenija v pokalu Billie Jean King igrala proti favorizirani Slovaški za uvrstitev na zaključni turnir dvanajsterice. Reprezentanca ji je vedno veliko pomenila.

"Reprezentanca je zame vedno nekaj zelo lepega, zelo rada zastopam Slovenijo. Mislim, da smo se tudi z dekleti in celim strokovnim svetom zelo povezali. Jaz jim želim, da se bodo čim bolje izkazale. Tudi jaz sem enkrat prvič prevzela vlogo prvega loparja, ki jo ima trenutno Veronika (Erjavec, op. p.). Jaz sem prepričana, da jim lahko uspe. V vsakem primeru sem z vami," je svojim reprezentančnim kolegicam sporočila 23-letna teniška igralka.

