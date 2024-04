Ko notranja trenja zasenčijo dekleta in pomembno tekmovanje

Tamara Zidanšek je v nedeljo sporočila, da ne bo pomagala ekipi in da se bo posvetila sezoni na pesku. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Andrej Kraševec, kapetan slovenske reprezentance, bo na Slovaško odpeljal Veroniko Erjavec (191. na WTA lestvici), Pio Lovrič (553.), Nino Potočnik (654.) in najmlajšo v ekipi Elo Nalo Milič (853.). Jasno je, da imajo brez Kaje in Tamare naša dekleta manjše možnosti za zmago proti tekmicam. V dvorani, ki sprejme štiri tisoč gledalcev, pričakujejo polne tribune in peklensko vzdušje.

Slovaško ekipo bodo zastopale Anna Karolina Schmiedlova (70.), Rebecca Sramkova (121.),Viktoria Hrunackova (145.), Tereza Mihalikova (1084.) in šele 16-letna Renata Jamrichova (684.).

Slovenska ekipa, ki potuje na Slovaško. Foto: Boštjan Boh

So že na poti

"Tamara se je odločila, da se bo posvetila peščeni podlagi in se na ta način pripravila na olimpijske igre in prihajajoča dva turnirja za grand slam. Takoj po tiskovni konferenci potujemo v Bratislavo, v poznih popoldanskih urah imamo trening, v sredo je uradna večerja, v četrtek žreb, v petek pa začnemo ob 15. uri s tekmami. Torej v petek dva posamična dvoboja, v soboto pa dva posamična dvoboja in igra dvojic," je povedal Kraševec, ki kljub oslabljeni ekipi ostaja optimističen pred dvobojem s Slovaško.

Kraševec je poudaril, da se je spremenilo tudi strokovno vodstvo. Kot pomočnik mu bo zdaj pomagal Iztok Kukec, fizioterapevtka pa bo Tina Mohar Maučec.

Veronika Erjavec bo glavno orožje slovenske ekipe. Foto: Teniška zveza Slovenije

Ob odpovedi Tamare in Kaje je prva igralka reprezentance postala Veronika Erjavec, ki je v zadnjem času zelo napredovala. Sama pravi, da ne more biti ravno najbolj ponosna na ta položaj, saj sta obe tekmovalki odpovedali nastop.

"Tega ne morem spremeniti. Prevzela bom odgovornost in poskušala svoje delo opraviti najbolje. Zagotovo je to zame nekaj novega. Mogoče bi v večini primerov to pomenilo nek pritisk, ampak vsi vemo, da nismo v vlogi favorita, kar lahko izkoristimo v svoj prid," je povedala Veronika Erjavec, ki nekatere slovaške igralke že pozna in je proti njim že igrala.

Če smo lani lahko spremljali eno najlepših teniških zgodb, potem ko so se naše igralke prebile do polfinala tega prestižnega tekmovanja, pa je pred letošnjo prvo reprezentančno akcijo jasno, da je znotraj ekipe prišlo do določenih trenj.

Blaž Kavčič, trener Tamare Zidanšek, je bil kritičen do vodstva teniške zveze. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Tamare Zidanšek je izjavil, da ni spoštljivega odnosa do igralk

Blaž Kavčič, sicer trener Tamare Zidanšek, lani pa je slovenski ekipi tudi pomagal do velikega uspeha, je za Sportklub povedal, da se je odločil, da ne bo več "sodeloval v projektih Tenisa Slovenija, dokler bodo določeni ljudje na vodilnih mestih". Nekdanji vrhunski teniški igralec je dejal, da nimajo spoštljivega odnosa do igralk in strokovnega štaba in da jim je uspelo razdreti zmagovalno ekipo, ki je bila tretja na svetu. In kako je na to kritiko odgovoril Gregor Krušič, direktor Tenis Slovenija?

"Strategija je bila narejena in temu smo tudi sledili. Vse se je gradilo proti cilju, ki je bil lansko leto tudi dosežen." Foto: Bojan Puhek

Za reprezentanco smo prekleto poskrbeli

Ta je dejal, da se s temi navedbami globoko ne strinja, saj teniška zveza veliko vlaga v turnirje pri nas. Prav tako so povečali proračun (več kot tri milijone evrov). Ob tem se strinja, da imajo določene rezerve in da imajo vrzel s športnim direktorjem, ki bi se lahko bolj posvetil igralkam.

"Na zadnjem sestanku smo se zavezali, da bomo to nadomestili. Ne morem se strinjati s to navedbo. Za reprezentanco smo prekleto poskrbeli. Že na prejšnji novinarski konferenci smo povedali, kako je bilo videti leta 2016 in 2017 … Kako se je vse skupaj gradilo okoli Tamare in Kaje, ko smo jih tudi zaščitili pred vplivi. Strategija je bila narejena in temu smo tudi sledili. Vse se je gradilo proti cilju, ki je bil lansko leto tudi dosežen. Seveda, dosegle so ga tekmovalke, ampak ne pozabiti, da se je tudi Tenis Slovenija zelo angažirala, da je to lahko vse skupaj držala. Nato pridejo ljudje, moč, denar, ki želijo vplivati na način, kot ste lahko tudi prebrali."

Meni, da so bili izjemno dobro nagrajeni

Med drugim so bili tudi očitki glede razdelitve denarja, čeprav je bilo to dogovorjeno vnaprej. Krušič je priznal, da so prvič imeli izkušnjo s tako velikimi finančnimi sredstvi in da so razdelitev denarne pogače dokaj pozno rešili.

"Javni podatek je, da so si igralke razdelile 960 tisoč dolarjev (885 tisoč evrov). Mi nismo imeli te izkušnje in priznamo, da smo v tem delu dokaj pozno rešili to zadevo. Kar zadeva to, lahko rečem, da so igralke lahko več kot zadovoljne, ampak ne želim govoriti v njihovem imenu. Kar zadeva strokovni kader, so številke tajne in tega ne želimo razglašati. Lahko vam povem, da so bili izjemno dobro nagrajeni. In čudimo se, zakaj bi lahko prišlo do določenih zamer. Razen tega, kot sem prej povedal, da smo se dokaj pozno dogovorili glede tega. To je edina krivda, ki smo jo pripravljeni prevzeti. Vsak normalen športnik bi šel skozi to zadevo in pomagal graditi naprej, ne pa rušiti."

