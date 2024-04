Vseeno je malce nenavadno ali celo alarmantno, da se umakne vsa strokovna ekipa. Pri lanskem zgodovinskem uspehu so kapetanu Andreju Kraševcu v ekipi pomagali Blaž Kavčič, Daniel Šantl in fizioterapevt Anže Kunaver, a zdaj se je ekipa povsem zamenjala. Na tekmi s Slovaško mu bosta pomagala pomočnik Iztok Kukec, fizioterapevtka pa bo Tina Mohar Maučec. Za slovensko ekipo bodo igrale Veronika Erjavec (191. na lestvici WTA), Pia Lovrič (553.), Nina Potočnik (654.) in Ela Nala Milić (853.)

Blaž Kavčič, trener Tamare Zidanšek, je lani pomagal v ženski reprezentanci. Foto: www.alesfevzer.com

Javno je o tej pereči temi spregovoril le Blaž Kavčič, sicer tudi trener Tamare Zidanšek, ki je dejal, da Tenis Slovenija nima spoštljivega odnosa do igralk in strokovnega štaba ter da jim je uspelo razdreti zmagovalno ekipo, ki je bila tretja na svetu. In zato v reprezentančnih akcijah, dokler bodo določeni ljudje na vodilnih položajih, ne bo sodeloval.

Zamer ni, začenja se novo obdobje

Andrej Kraševec, dolgoletni kapetan, ki je vsekakor zaslužen za velike uspehe ženskega tenisa v pokalu BJK, stvari ne želi komentirati. In kot sam pravi, ni nobenih zamer.

"Zaključilo se je obdobje in začenjamo novo. Povedati moram, da sem poklical vse najboljše igralke. Z njimi sem govoril in lahko ste slišali, kaj sta povedali Kaja in Tamara. Druge igralke so tukaj zraven. Da, mogoče je tudi nov začetek, kar zadeva strokovno vodstvo, tako da tukaj ne vidim nobenih težav."

Polona Hercog Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pred časom so pri teniški zvezi načrtno pomlajevali ekipo, a v takšnih primerih bi bile koristne tudi izkušenejše slovenske igralke. Ob odpovedi Kaje in Tamare bi verjetno še kako prav prišli Polona Hercog in Dalila Jakupović. Kraševec je razkril, da je bil v stikih s Polono Hercog in vedno dopušča možnost za tovrstne poteze.

"Smo razmišljali in bili v stikih z njo, a tukaj so ta štiri dekleta, ki jih imamo na voljo. Sploh Veronika, ki ima za seboj zelo dobro sezono. Tudi druge so pokazale dobre igre. Tam se bomo odločali, kdo bo igral posamezno in kdo v dvojicah. Poskušali bomo najti tisto, ki se bo lahko najhitreje prilagodila razmeram v Bratislavi.

Kajo so prepričevali, a bo vseeno ostala doma

Že pred časom je postalo jasno, da se bo Kaja Juvan zaradi osebnih razlogov za nekaj časa umaknila iz profesionalnega tenisa. Mlada Ljubljančanka, ki je v preteklosti vedno pomagala ekipi, bi lahko odšla v Bratislavo. Bila bi podpora štirim dekletom in jim pomagala s kakšnim nasvetom. Tudi prepričevali so jo, da bi šla zraven, a se je Ljubljančanka odločila, da ne bo, bo pa vsekakor držala pesti zanje.

Za odpoved Tamare Zidanšek je izvedel že prej. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Je Tamara res odpovedala v zadnjem trenutku?

Po Kajini odpovedi je vsaj uradno zelo pozno prišlo sporočilo, da tudi Tamara Zidanšek ne bo igrala z Bratislavo. Zidanškova je prek družbenih omrežij sporočila, da se bo raje pripravljala na sezono na pesku. Kraševec je za Tamarino odpoved izvedel pred enim tednom ali desetimi dnevi, tako da je imel nekaj več časa, da je lahko sestavil ekipo.

Obema želi vse dobro

"Kar zadeva mene kot selektorja, ni najbolje, da igralke odpovejo. Moram povedati, da sta se tako Tamara in Kaja skoraj vedno odzvali ter bili v ključnih trenutkih z nami. Ničesar ne bi obešal na velik zvon. Želim jima, sploh Kaji, da se vrne na teniška igrišča. Prav tako Tamari, da čim prej ujame formo, saj je, kot vemo, malce slabše začela sezono. Upam, da ji bo ta trening oziroma igranje pomagalo in da zase naredi največ mogoče."

Nina Potočnik Foto: www.alesfevzer.com

Koliko lahko pomaga Nina Potočnik?

Ob tem velja povedati, da Nina Potočnik v zaključku rehabilitacije in v zadnjem času ni veliko igrala. A je že v Velenju, ko je Slovenija igrala s favorizirano Kitajsko, dokazala, da lahko igra zelo dobro. "To je res posebno tekmovanje. Tukaj lestvica ne igra vloge, ponese te občinstvo … Je malce drugače, saj je tukaj lahko le ena ali dve tekmi, medtem ko moraš na turnirju dobiti pet dvobojev, če želiš zmagati na turnirju. Sistem tekmovanja je drugačen in mislim, da je to povsem druga zgodba," je še povedal Kraševec, ki mora v naslednjih dneh svoje varovanke čim bolje pripraviti na favorizirane Slovakinje.

Preberite še: