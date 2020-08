V Portorožu so se borili do zadnjega, a je "prvi niz dobila korona"

Turnir bi se s kvalifikacijami moral začeti ta konec tedna, a je bil zaradi negotovih razmer, ki vladajo v Evropi in svetu, odpovedan. "Če se izrazim po teniško, je prvi niz dobila korona. Do zadnjega dne smo se borili, da bi še osmič zapored organizirali turnir v Portorožu, a na določeni točki je bilo treba sprejeti odločitev. Verjamem, da bomo po koranovirusu še močnejši in da bo turnir naslednje leto organiziran še na višji ravni," je povedal direktor turnirja Aljaž Kos.

"Morda celo rinejo z glavo skozi zid"

In kakšen je trenutni položaj na mednarodnem področju? Direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič je v nenehnem stiku z odgovornimi pri mednarodni in evropski teniški zvezi. "V Sloveniji so se po pandemiji teniški igralci in igralke med prvimi vrnili na tekmovališča. Turnirji so bili zelo dobro obiskani, udeležba se je podvojila ali potrojila. Zdaj nas čaka teniški festival, ki je zaradi trenutnih razmer raztegnjen na dva tedna. Ob tem pa je ekipa za Davisov pokal imela tudi mini priprave oziroma, kot so me popravili fantje, 'team building'.

V Portorožu želimo ohraniti to teniško kontinuiteto. Zdaj nas čakajo tudi mednarodni turnirji za mlajše kategorije, za katere pa smo dobili zelo striktna navodila. A vse to je treba sprejeti, saj si želimo organizirati tudi mednarodna tekmovanja. Vse kaže, da bodo mednarodna tekmovanja začeli tudi igralci. Dekleta so začela v Palermu, zdaj so v Pragi, moški pa začenjajo v ZDA, kjer bo na sporedu tudi turnir za grand slam v New Yorku. Morda celo rinejo z glavo skozi zid, prišlo je namreč do mnogih odpovedi igralcev. Vse je na trhlih tleh, a bomo videli, kaj se bo zgodilo," je pojasnil.

Združili priprave in druženje

V teh dneh pa so na Obali prisotni tudi nekateri najboljši slovenski igralci. Ob treningih so si med drugim vzeli čas za jadranje, na morje jih je odpeljala jadrnica Dušana Puha. Za kakovostno delo na treningih skrbita kapetan Miha Mlakar in njegov pomočnik Andraž Bedene. "Združili smo priprave in druženje. Cilj je, da se dobro trenira. Cilj je dvig forme pred nadaljevanjem sezone. Kar se tiče reprezentance, pa naj bi igrali marca ali septembra naslednje leto. Tekmec je znan. To je reprezentanca Paragvaja, s katero igramo doma," je dejal Mlakar.

Od igralcev je bil prisoten Blaž Kavčič, ki je v zadnjih mesecih odigral kar nekaj turnirjev v Sloveniji, igral pa bo tudi ta teden v okviru teniškega festivala v Portorožu, ki se je začel v ponedeljek: "To je bil šok za ves svet. Vse nas je malce streznilo. Na mnoge stvari zdaj gledamo povsem drugače. Meni je malce daljši premor ustrezal. Po poškodbah sem se velikokrat vrnil prehitro in si nikoli nisem vzel dovolj časa za dobro pripravo. Počutim se dobro, zjutraj se zbujam brez bolečin, na trening odhajam z veseljem. Res pa je, da je bil morda ta premor vseeno malce predolg, zato že komaj čakam, da padem v teniški ritem. Zame je v prihajajočem obdobju najpomembnejši nastop na turnirju za grand slam v Parizu. Imam srečo, da imam zamrznjen ranking, ki ga lahko uporabim za dva turnirja. Do takrat pa bom igral v Sloveniji, najprej tu v Portorožu."

Veliko vprašajev

Ob Kavčiču je bil na druženju z novinarji tudi Blaž Rola: "V času pandemije sem več časa preživel z družino. Zdaj je v ospredju tenis, kjer pa je veliko vprašajev. Težko se je pripravljati, ker ne vemo, kdaj bomo sploh lahko igrali. Sam v Portorožu ne bom nastopil, odhajam namreč na turnir serije Challenger v Pragi. Tja moram ob strogih protokolih priti že v četrtek, najprej bom opravil testiranje. Ne pozabimo, nastopal sem na tekmovanju v Beogradu, po katerem sem moral ob prihodu domov v 14-dnevno karanteno. Takrat so se mi načrti porušili in zaradi tega sem ostal brez nastopa na državnem prvenstvu. Žal me tudi v Portorožu ne bo."

Teniški festival se je v Portorožu začel v ponedeljek in bo potekal vse do naslednje sobote. Na teniških igriščih v Portorožu bodo potekala tekmovanja v vseh starostnih kategorijah, na delu bomo videli tudi veterane in rekreativce, potekali pa bodo tudi korporativni dogodki, kjer bo šport povezan tako z zabavo kot poslom.

