V Pragi se igralke merijo na drugem turnirju po skoraj petmesečni prekinitvi zaradi koronske pandemije, med posameznicami sta na glavnem turnirju dve slovenski igralki.

Žreb je Poloni Hercog, 46. igralki lestvice WTA, namenil prvo nosilko in nekdanjo številko ena svetovnega tenisa Simono Halep. Potem ko sta igralki dobili po en niz prepričljivo s 6:1, se je prava drama odvila v tretjem.

Po vodstvu s 4:3 je Romunka povedla s 5:3, a se je nato slovenska igralka vrnila. Najprej je izenačila na 5:5, potem izničila novo vodstvo tekmice za 6:6, v podaljšani igri pa je, po dveh urah in pol, nazadnje vendarle klonila in ostala brez drugega kroga.

Back to winning ways 💪

After 2,5 hours, @Simona_Halep takes it over Hercog, 6-1, 1-6, 7-6(3).#PragueOpen2020 pic.twitter.com/1CE8tBEZj0