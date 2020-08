Zidanškova z nizozemsko kolegico osvojila Palermo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaindvajsetletna slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v paru z Nizozemko Arantxo Rus osvojila turnir dvojic WTA v Palermu z nagradnim skladom 163.103 evrov. V finalu sta premagali domačinki Elisabetto Cocciaretto in Martino Trevisan 7:5 in 7:5.

Za 22-letno igralko iz Slovenskih Konjic je to drugi naslov WTA med dvojicami. Prvega je osvojila septembra 2018 v Uzbekistanu skupaj z Srbkinjo Olgo Danilović, naslednje leto pa je igrala še en finale, in sicer na Kitajskem, ki pa ga je v navezi z Belgijko Yanino Wickmayer izgubila.

Zidanškova ima ob tem še dva naslova WTA med posameznicami. Leta 2018 in 2019 je slavila na turnirju v Bolu na Braču, ki sodi v najnižji rang turnirjev Združenja poklicnih igralk (WTA) 125K.

Zidanškova, trenutno 71. igralka sveta med posameznicami in 100. v dvojicah, bo v prihajajočem tednu nastopila na turnirju WTA v Pragi. Igrala bo tako med posameznicami (v Palermu ta teden je izpadla že v uvodnem krogu) kot med dvojicami, kjer bo moč ponovno združila z 29-letno Rusovo.

Palermo, finale, ženske dvojice:



Tamara Zidanšek/Arantxa Rus (Slo/Niz) : Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan (Ita) 7:5, 7:5.

Kaja Juvan po hudem boju izpadla v kvalifikacijah Prage

Slovenski teniški igralki Kaji Juvan se ni uspelo drugi teden zaporedoma prebiti skozi kvalifikacije turnirja WTA. V Palermu je preskočila vse tri ovire in zmagala tudi v prvem krogu glavnega turnirja, v Pragi pa je pokleknila na drugi stopnički. Po dveh urah in 14 minutah igre jo je premagala 22-letna Poljakinja Magdalena Frech s 3:6, 6:3 in 6:4.

Kaji Juvan se na Češkem ni izšlo po željah. Foto: Sportida

V Pragi, kjer se bodo igralke merile na drugem turnirju po skoraj petmesečni prekinitvi zaradi koronske pandemije (nagradni sklad 163.103 evrov), bosta tako nastopili le dve Slovenki, ki pa pri žrebu nista imeli sreče.

Polona Hercog se bo v prvem krogu srečala s prvo nosilko, drugo igralko na lestvici WTA in nekdanjo številko ena svetovnega tenisa Simono Halep iz Romunije, Tamaro Zidanšek pa čaka dvoboj s Čehinjo Katerino Siniakovo, 54. igralko sveta. Obe bosta nastopili šele v torek.

Zidanškova bo igrala tudi med dvojicami, kjer bo moči znova združila z Nizozemko Arantxo Rus, s katero sta ta teden osvojili turnir parov v Palermu. V prvem krogu se bosta pomerili z Avstralkama Ellen Perez in Storm Sanders.

