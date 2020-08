Zakaj si je kupil "igračko" za dobrih pet milijonov evrov? #video

Rafael Nadal's escapes the pressures of his high-profile life aboard his new custom-built Sunreef 80 catamaran.https://t.co/rrWG1lahvS pic.twitter.com/XRh5I9SezT — ForbesLife (@ForbesLife) August 1, 2020

Življenje športnika je lahko tudi zelo stresno. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa je moral za jahto oziroma katamaran odšteti dobrih pet milijonov evrov. In kot pravi, se na njej lahko sprosti, kar dobro vpliva tudi na njegovo teniško kariero.

"Živim na otoku in to je del lokalnega življenja. Če imate svoj čoln, se sami odločite, kdaj greste ven na morje. Če ga morate najeti, se ne morete odločiti isti trenutek. Če imate čoln ob hiši, se zbudite, pojeste zajtrk in si rečete, da je danes tisti dan, ki bi ga preživeli na morju."

"Na ta način se lahko otresem stresa. To mi je zelo pomembno in mi pomaga, da si naberem pozitivne energije. Na ta način lahko napredujem tudi v tenisu in to je ena izmed stvari, ki jih zelo cenim."

Zakaj ravno to jahto?

Majorčan je samo s turnirskimi nagradami zaslužil prek 120 milijonov dolarjev, kar je nekaj več kot 100 milijonov evrov. Vseeno priznava, da je bil ta nakup težka odločitev, saj gre za velik vložek. A na koncu je pretehtalo spoznanje, da lahko jahta zelo dobro vpliva na njegovo življenje. Zakaj je ravno izbral katamaran Sunreef 80?

"Kot prvo, si lahko jahto prilagodite svojim potrebam. Kot drugo je to čoln, ki je zelo stabilen. Vedno se lahko sprostite, spite, skratka, je popoln. Včasih sploh ne čutiš, da si na jahti, ker se počutiš kot doma. To jahto lahko uporabljaš kot svoj dom."

Jahte nima le zase

Devetnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam trenutno nima prav veliko časa za potovanje s to jahto. Po končani karieri pa si ga bo zagotovo vzel, in sicer, da bo raziskoval skrite kotičke. Jahte pa ne uporablja le zase …

"Zelo vesel sem, če lahko jahto delim s svojimi prijatelji in družino. Nima smisla, da imam jahto le zase. Če imam že svojo jahto, potem jo lahko tudi delim," je še za Forbes povedal 34-letni teniški igralec.

Rafael Nadal letos ne bo branil zmage na OP ZDA. Foto: Getty Images

Rafa je že odpovedal OP ZDA. Mu bodo sledili tudi ostali?

Nadal je letos zaradi koronavirusa odigral le tri turnirje. Najbolje se je odrezal na turnirju v Acapulcu, kjer je tudi zmagal. Odpovedal pa je že nastop na OP ZDA, ki naj bi se začel 31. avgusta. Kralj peska, kot ga tudi imenujejo, je sporočil, da je položaj glede koronavirusa še vedno zelo tvegan in da ne želi potovati v takšnih razmerah. Včeraj je na dan prišla novica, da imajo pomisleke tudi ostali najboljši igralci. Z Novakom Đokovićem na čelu. Pravzaprav so ravno ti igralci organizatorjem OP ZDA postavili ultimat.