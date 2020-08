Postavili so ultimat: skrivni sestanki Đokovića in preostalih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V medijih se pojavljajo zapisi, da je imelo najboljših dvajset teniških igralcev skrivni sestanek z ameriško teniško zvezo (USTA) in združenjem teniških profesionalcev (ATP). Z Novakom Đokovićem na čelu naj bi postavili ultimat, ki bi lahko celoten turnir v ZDA postavil na glavo.

Po pisanju časnika Marca je pred kratkim potekal sestanek, na katerem so igralci predstavili svoja stališča. Med igralci je bil tudi Novak Đoković, ki je predsednik sveta teniških igralcev. Kot pišejo, je vseh dvajset najboljših igralcev zagrozilo, da ne bodo sodelovali na OP ZDA, če ne bodo uredili zadev glede potovanj v ZDA in iz njih.

Kdo bo prišel na letošnji OP ZDA? Foto: Guliver/Getty Images

Igralci namreč želijo zagotovilo, da jim ob odhodu iz ZDA zaradi pravil ob izbruhu koronavirusa ne bo treba v 14-dnevno karanteno v Evropi. Pred tem je bil že sklenjen sporazum, da bodo igralci lahko brez omejitev igrali na turnirju v Madridu, a so ta turnir pred časom odpovedali. Za zdaj tako še vedno ostaja vprašanje, kaj se bo dogajalo z igralci, ko bodo po OP ZDA zapustili New York.

Večina igralcev se bo odpravila na turnir serije masters v Rim, ki bo tudi edini turnir na pesku pred načrtovanim Roland Garrosom. Pravila za igralce, ki bodo iz ZDA prišli v Evropo, za zdaj še niso jasna. Organizatorji turnirja v Palermu, ki poteka te dni, so igralcem iz Bolgarije in Romunije omogočili, da jim ne bo treba v 14-dnevno karanteno.

Prvič v zgodovini

Prvič v zgodovini OP ZDA bo teniški turnir potekal za zaprtimi vrati, igralci pa bodo v tako imenovanem mehurčku. Redno jih bodo testirali, zanje pa bo veljala tudi omejitev gibanja po New Yorku. Igralce naj bi prav tako motila sprememba pravila, da bodo izločeni s turnirja, če bo kdo iz njihove ekipe pozitiven na koronavirus.

Rafael Nadal, lanski zmagovalec OP ZDA, se je odpovedal letošnjem nastopu na OP ZDA. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadala ne bo, poslušal je svoje srce

Do zdaj je le en igralec iz prve deseterice odpovedal nastop na igriščih Flushing Meadows. Rafael Nadal je pred dnevi sporočil, da ga ne bo v New York, saj se mu zdi, da je položaj glede koronavirusa še precej negotov. "Te odločitve si res nisem želel, a odločil sem se, da bom tokrat poslušal svoje srce in v teh trenutkih ne bom potoval po svetu," je na Twitterju zapisal Španec.

Novak Đoković bo svojo odločitev sporočil v prihodnjih dneh. Foto: Gulliver/Getty Images

Nihče še ni uradno potrdil, čaka tudi Đoković

Preostali so še vedno na seznamu, vendar nihče od njih ni uradno potrdil, da bo igral na najprestižnejšem turnirju v ZDA. Eden izmed najvidnejših je Novak Đoković, prvi igralec sveta. Iz njegovega tabora je prišla novica, da se bo Beograjčan odločil v prihodnjih dneh, ni pa jasno, ali morda čaka na odločitev organizatorjev po zadnjem sestanku. OP ZDA naj bi se začelo 31. avgusta.