Nekdanja zmagovalka se je odpovedala OP ZDA

Petintridesetletna Rusinja, sicer 32. igralka sveta, je turnir v New Yorku osvojila leta 2004, ob njem pa ima še eno zmago na turnirjih za grand slam, in sicer na OP Francije 2009.

Kuznjecova, ki bo izpustila tudi turnir, ki bi moral biti v Cincinnatiju, se je tako pridružila številnim igralkam in igralcem iz Evrope, ki so se odpovedali nastopu na US Opnu. Ta bo med 31. avgustom in 13. septembrom.