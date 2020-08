Nerazumljive zahteve Američanov. Bodo podpisali?

To je samo eden od stavkov, ki jih vsebuje sporni dogovor med organizatorji najprestižnejšega teniškega turnirja na OP ZDA in igralci. Marsikateri od igralcev je bil presenečen nad pogoji, ki jih postavljajo organizatorji. Pa bodo ta dokument tudi podpisali?

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f