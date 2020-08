Odpovedi se vrstijo, New York odpovedal tudi sloviti Švicar

Švicar Stan Wawrinka je zadnje večje ime tenisa, ki se ne bo udeležilo odprtega prvenstva ZDA v New Yorku konec tega meseca. Sporočil je, da ga skrbijo zdravstvene razmere v New Yorku zaradi širjenja novega koronavirusa. Namesto tega pa se bo udeležil manjših turnirjev serije challenger v Evropi, da bi se pripravil na OP Francije v oktobru.

"Pred sabo imam zdravstveno dogajanje, ki je še posebej občutljivo v New Yorku. Ne želim si potovati v ZDA pod temi pogoji," je za Švicarsko televizijo RTS dejal 35-letni nekdanji zmagovalec OP ZDA.

Turnirju v New Yorku, ki se bo začel 31. avgusta in se bo odvijal pred praznimi tribunami ob številnih drugih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa, se je že pred tem odpovedal drugi igralec sveta Rafael Nadal. V ženski konkurenci so se igranju v New Yorku v petek odpovedali Ukrajinka Jelena Svitolina in Nizozemka Kiki Bertens, že pred tem pa tudi prva igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty.

Stan Wawrinka se bo namesto igranja v ZDA osredotočil na priprave za peščeno sezono v Evropi, ki bo dosegla svoj vrhunec z OP Francije, kjer je leta 2015 tudi že slavil končno zmago. Tako se bo po poročanju švicarskega časopisa Le Nouvelliste udeležil dveh turnirjev serije challenger v Pragi v drugi polovici avgusta.