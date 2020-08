Williamsova še vedno namerava nastopiti tako v New Yorku kot Parizu

"Sebe vidim na obeh turnirjih, če bo do njiju prišlo," je dejala 23-kratna zmagovalka turnirjev velike četverice, poroča britanski BBC.

Williamsova bo v prihodnjem tednu za pripravo na turnir v New Yorku nastopila na turnirju v Lexingtonu, kjer je zmagala šestkrat.

Američanka je povedala, da je med pandemijo postala precej samotarska. "Moja pljuča ne delujejo s polno zmožnostjo, zato nisem prepričana, kaj bi bilo z mano, če bi zbolela. Prepričana sem, da bi bila v redu, a tega ne bi rada izvedela," je dejala 38-letnica.

"Potujem približno s 50 maskami. Sem zelo, zelo previdna s svojim početjem in vsi v Sereninem mehurčku so močno zaščiteni. Na koncu dneva je super igrati tenis, ampak to je moje življenje in to je moje zdravje, zato sem malo nevrotična, ampak v tem času tak pač moraš biti," je še dejala Američanka, ki je izgubila zadnja dva finalna obračuna v Flushing Meadowsu. Leta 2018 jo je premagala Japonka Naomi Osaka, lani pa Kanadčanka Bianca Andreescu.

V New Yorku so sicer nastop v ženskem delu že odpovedale številka ena ženskega tenisa, Avstralka Ashleigh Barty, Ukrajinka Jelina Svitolina in Nizozemka Kiki Bertens, obe igralki prve deseterice. Prvi dve sta se za odpoved odločili zaradi strahu pred potovanjem v ZDA v času pandemije, Bertensova pa se je nastop črtala, ker je nizozemska vlada odredila, da morajo osebe, ki se vrnejo iz ZDA, za dva tedna v karanteno.