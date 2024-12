Videti je, da je Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, izgubila precej kilogramov. Serena, ki je svojo športno pot končala leta 2022 in je danes mama dveh otrok, je na družbenih omrežjih objavila svojo fotografijo, kjer je videti precej drugače, kot smo je vajeni. Na družbenih omrežjih so se kmalu za tem začela pojavljati ugibanja, ali morda uporablja zloglasno zdravilo Ozempic.

Semaglutid (Ozempic) je humani analog GLP-1, ki omogoča odmerjanje enkrat na teden in se že nekaj let uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, od leta 2021 pa je odobren tudi za zdravljenje debelosti (FDA 2021, EMA 2022). (Vir: Zdravniška zbornica)

Serena Williams velja za eno največjih teniških igralk v zgodovini tega športa. V svoji bogati športni karieri je nanizala vrsto vrhunskih uspehov. Zmagala je v 23 turnirjih za grand slam v posamični konkurenci, 14 jih je dobila v dvojicah, prav tako pa ime v svoji vitrini štiri zlate olimpijske medalje.

Njeno igro so krasili močni udarci in izredna psihološka pripravljenost, skupaj s sestro Venus Williams pa sta spremenili ženski tenis. Danes 43-letna Serena je na prvem mestu lestvice WTA preživela 319 tednov.

Serena je po končani karieri uspešna in podjetnica. Leta 2017 je postala mama in se poročila z Alexisom Ohanianom. Par je septembra 2017 dobil hčerko Alexis Olympio Ohanian Jr., pet let pozneje, avgusta 2023, pa je rodila še hčerko Adiro River Ohanian.

