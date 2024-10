Serena Williams v bolnišnici: Maja sem odkrila bulico na vratu

Serena Williams je na omrežjih objavila posnetek iz bolniške postelje, v katerem je prikazala trenutke po posegu. Razkrila je, da se je vse skupaj začelo maja. "Maja sem odkrila bulico na vratu. Takoj sem šla k zdravniku na magnetno resonanco in rekli so mi, da imam brahialno cisto. Ste že slišali za to? Rekli so mi, da mi je ni treba odstraniti, če tega ne želim, zato je nisem, vendar je vse skupaj še naprej raslo. Kasneje sem se odločila za dodatne preiskave in biopsijo, še vedno je bilo vse negativno, vendar so mi zdravniki svetovali, naj jo čimprej odstranim, ker je bila velika že kot manjša grenivka in bi se lahko vse skupaj okužilo ali poslabšalo. Zato sem se odločila za odstranitev," je povedala Američanka.

#foryourpage #serenawilliams #mom ♬ original sound - Serenawilliams @serena Back in May I found a lump showing on my neck. I immediately went to the doc got a mri and was told I have a brachial cyst. Have you ever heard of that? They said I don’t need to get it removed if I don’t want. So I did not get it but it kept growing. I decided to get more test and 3 test and one biopsy later everything is still negative but doctors advised I get it removed asap because it was the size of a small grapefruit and it could get infected or worse leak. So this is me removing it. I am feelimg so grateful, and fortunate everything worked out, and most of all I’m healthy. I still made it to American doll with Olympia as promised. And yes all is ok. 🙏🏿🙏🏿 #fyp

"Sem hvaležna in srečna, ker se je vse dobro izteklo, predvsem pa, ker sem zdrava. In ja, vse je v redu," je še povedala Williams.

Serena Williams je sicer v svoji karieri osvojila 23 naslovov za grand slam in na prvem mestu svetovne lestvice preživela 319 tednov, po OP ZDA 2022 pa se je upokojila. Američanka velja za eno najuspešnejših teniških igralk v zgodovini, lani poleti pa je drugič postala mama.