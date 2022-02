Kot je zapisala na družbenih omrežjih, je s staršema in 15-letno sestro Ivano prve dve noči vojne v Ukrajini preživela v podzemni garaži, nato pa sta se starša odločila, da morata s sestro za vsako ceno zapustiti državo. Ob videu, na katerem se v solzah poslavlja od očeta, je zapisala še: Mami, oči, radi vaju imava. Pazita nase! Rada imam svojo domovino. Ukrajinci, pazite nase," je rojakom sporočila 21-letna teniška igralka Dajana Jastremska, ki na lestvici WTA zaseda 128. mesto med posameznicami.

Z ladjo do Romunije

Slovo od očeta ... Kot poroča ESPN, sta sestri pot proti Franciji začeli v manjšem pristaniškem mestu Izmail ob reki Donavi, od koder sta z manjšo ladjo odpotovali proti Romuniji, od tam pa z letalom do Francije.

Oče jima je ob slovesu dejal, da sicer ne ve, kako se bo vojna končala, je pa pomembno, da pazita ena na drugo, sledita svojim sanjam in si zgradita novo življenje. "Ne skrbita za nas, vse bo v redu," ju je bodril oče.

Dekleti sta se javnosti ponovno oglasili čez dva dneva. Dajana je prek Twitterja sporočila, da sta s sestro na varnem, in se Franciji zahvalila za gostoljubje. Sestri sta zavetje našli v Lyonu, kjer bo Dajana, ki je v karieri osvojila tri WTA-turnirje in je na lestvici WTA segla že do 21. mesta (januarja 2020,) danes nastopila na turnirju Lyon Open, čeprav bo z mislimi bržkone drugje kot pri tenisu.

Čez noč je namreč postala begunka in skrbnica svoje šest let mlajše sestre.

Tired, but my sister and I are safe! Thank you France❤️🥺 Ukraine stay strong💙💛🇺🇦🙏🏼😓 We miss you home, mother and dad 🥺🥺🥺❤️ pic.twitter.com/S9EpopqPge — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 26, 2022

Dekleti sta v Francijo, kjer ju je sprejela direktorica turnirja Lyon Open 2022, pripotovali iz Romunije. S staršema skušata biti čim več v stiku. Kot je za ESPN včeraj povedala Dajana, sta dobro, a pretresena nad dogajanjem.

Med top 300 teniškimi igralkami je devet ukrajinskih teniških igralk, tudi Elina Svitolina, trenutno 15. igralka sveta, ki tako kot sestri Jastramska prihaja iz Odese, a trenutno živi v Londonu. Tudi ona je prek družbenih omrežij opozorila na tragedijo, ki se odvija v njeni domovini. "Moje srce krvavi. Še ena noč brez spanja in noč groze za ukrajinski narod. Prosim, pomagajte nam ustaviti vojno!" Je še zapisala.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je podobnih zgodb nešteto. Po zadnjih podatkih naj bi Ukrajino zapustilo že več kot 400 tisoč Ukrajincev. Domovino večinoma zapuščajo ženske in otroci, medtem ko moški, stari od 18 do 60 let, zaradi varovanja države ostajajo v Ukrajini.

Danes dopoldne so na ukrajinsko-beloruski meji napovedana pogajanja med rusko in ukrajinsko stranjo.

