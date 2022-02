Ruske sile vstopile v Harkov, na ulicah prihaja do spopadov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske sile so danes vstopile v drugo največje ukrajinsko mesto Harkov, poročajo tuje tiskovne agencije. Medtem je bilo v prestolnici Kijev ponoči dokaj mirno, so pa ruske sile obstreljevale naftno rafinerijo v Vasilklivu okoli 30 kilometrov jugozahodno od Kijeva. Izbruhnil je velik požar.

Pregled ključnih dnevnih dogodkov v Ukrajini:



8.30 Moskva trdi, da so uničili skoraj tisoč vojaških objektov

Ruska vojska je po lastnih navedbah od začetka napada na Ukrajino zajela 471 ukrajinskih vojakov. Uničili pa so 975 ukrajinskih vojaških objektov, je danes v Moskvi dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Poleg tega so po trditvah Konašenkova na tleh uničili še 28 letal in 223 tankov ter drugih bojnih vozil.

Predsednik Vladimir Putin se je medtem oglasil po televiziji in v kratkem nagovoru med drugim zahvalil pripadnikom specialnih enot.

7.48 Spopadi na ulicah Harakova

Na ulicah Harakova prihaja do spopadov, poroča BBC. Oblasti civiliste pozivajo naj ostanejo v zakloniščih.

Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 27, 2022

5.30 V raketnem napadu več ranjenih, ena oseba umrla

Vodja regionalne uprave v Harkovu Oleg Sinegubov je po poročanju BBC povedal, da so v severni del mesta vstopila ruska lahka vojaška vozila. Ljudi je pozval, naj ne hodijo na ulice. Tudi posnetki kažejo ruska vozila na ulicah mesta na severovzhodu Ukrajine. Harakov je drugo največje ukrajinsko mesto z 1,5 milijona prebivalcev.

Iz Harkova so ponoči poročali o obstreljevanju. Ruska raketa je zadela devetnadstropno stavbo, pri čemer je umrla najmanj ena oseba, več je bilo ranjenih. Zadeli so tudi plinovod v bližini mesta.

#Харків: ворог підступно атакує житлові квартали, снаряд влучив у 9-типоверхівку, загинула жінка, рятувальники👩‍🚒 евакуювали 2 десятки людей.https://t.co/qDwS7IAxlP pic.twitter.com/0F1IjFLwMH — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 27, 2022

5.24 Zagorelo naftno skladišče

V Kijevu, kjer do ponedeljka zjutraj velja policijska ura, je noč minila dokaj mirno, čeprav so se sredi noči oglasile sirene. Ruske sile so obstreljevale rafinerijo v Vasilkovu, v bližini katerega je ukrajinska letalska baza. Nastal je velik požar, v zrak se dviga gost črn dim.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi boji potekali tudi v bližini odlagališča radioaktivnih odpadkov, ki naj bi ga zadelo več ruskih granat. Po prvih meritvah sicer stopnja radioaktivnega sevanja ni povišana.