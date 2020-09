Mamice pišejo zgodovino v New Yorku

Prvič v zgodovini odprtega prvenstva ZDA v tenisu so se v četrtfinale prebile kar tri igralke, ki že imajo izkušnje z materinstvom. Med najboljših osem so se uvrstile Američanka Serena Williams, Belorusinja Viktorija Azarenka in Bolgarka Tsvetana Pironkova. Četrtfinalno vstopnico si je zagotovila še Belgijka Elise Mertens in s tem izenačila svoj največji dosežek v karieri na OP ZDA.

Slovita ameriška teniška igralka Serena Williams se je po hudem boju prebila v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Osemintridesetletna Američanka je 13 let mlajšo grško tekmico Mario Sakkari premagala po dveh urah in 27 minutah s 6:3, 6:7 (6) in 6:3.

Prvič v zgodovini grand slam turnirjev

Veselje Tsvetane Pironkove po preboju v četrtfinale. Foto: Guliver/Getty Images Kar 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam – po sedemkrat je zmagala v Wimbledonu in Melbournu, šestkrat v New Yorku in trikrat v Parizu – se je morala pošteno potruditi za zmago. Po hudem in izenačenem boju ter ne preveč bleščeči predstavi je to sloviti Američanki vendarle uspelo, po njej pa ima še vedno možnost, da se po številu zmag izenači z Avstralko Margaret Court, ki je med letoma 1960 in 1973 osvojila doslej rekordnih 24 zmag na turnirjih za grand slam.

Ameriška veteranka se bo v četrtfinalu turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev pomerila z Bolgarko Tsvetano Pironkovo, ki je v treh nizih odpravila prijateljico iz Francije Alize Cornet. Tako se bosta pomerili igralki, ki po rojstvu otroka nista prekinili kariere, ampak se vrnili na igrišče.

Podobno velja za Belorusinjo Viktorijo Azarenko, ki je bila v treh nizih boljša od češke tekmice. Dvakratna finalistka OP ZDA je tako dopolnila seznam treh mamic, ki so se uvrstile v četrtfinale OP ZDA, kar se je zgodilo prvič v zgodovini grand slam turnirja. Med najboljših osem se je v New Yorku uvrstila prvič po letu 2016. V boju za polfinale jo čaka obračun z Belgijko Elise Mertens, ki je presenetila drugopostavljeno Američanko Sofio Kenin.

The women's quarterfinals are set:



🇺🇸 Brady vs Putintseva 🇰🇿

🇯🇵 Osaka vs Rogers 🇺🇸

🇺🇸 S. Williams vs Pironkova 🇧🇬

🇧🇾 Azarenka vs Mertens 🇧🇪 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2020