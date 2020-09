Dan po diskvalifikaciji Đokovića že znana polovica četrtfinalistov

OP ZDA gre naprej tudi brez Novaka Đokovića. Prvič po letu 2004 v četrtfinalu grand slam turnirja ni Rogerja Fedederja, Rafaela Nadala (ne nastopata v New Yorku) in Novaka Đokovića. Znana je prva polovica četrfinalistov. Med najboljših osem so se uvrstili Avstrijec Dominic Thiem, Avstralec Alex de Minaur ter Rusa Daniil Medvedev in Andrej Rublev.

Enaindvajsetletni Avstralec Alex de Minaur se je prvič v svoji poklicni karieri uvrstil v četrtfinale enega od turnirjev za grand slam. V današnjem dvoboju osmine finala je po dveh urah in 17 minutah premagal Kanadčana Vaseka Pospisila s 7:6 (6), 6:3 in 6:2. Postal je najmlajši Avstralec v četrtfinalu US Opna po skoraj 20 letih in nepozabnem Lleytonu Hewittu.

V četrtfinalu teniškega turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev se bo pomeril z drugim nosilcem Dominicom Thiemom. 27-letni Avstrijec, ki je v karieri že trikrat zaigral v finalu grand slam turnirja (še nikoli v New Yorku), je v osmini finala brez večjih težav izločil mladega Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja.

Dominic Thiem je ponovil največji uspeh v New Yorku. V četrtfinalu US Opna je zaigral že leta 2018. Foto: Guliver/Getty Images

Med najboljših osem sta se uvrstila tudi dva ruska teniška zvezdnika. Tretjepostavljeni Daniil Medvedev je Američanu Francesu Tiafoeju v pičlih 98 minutah prepustil le pet iger in nadaljeval izjemen niz na letošnjem US Opnu, kjer je v uvodnih štirih dvobojih skupno izgubil le 29 iger, Andrej Rublev pa je odpravil Italijana Mattea Berrettinija s 3:1 v nizih ter se mu maščeval za lanskoletni poraz v New Yorku v 4. krogu. Rojaka bosta v četrtfinalu tako uprizorila ruski derbi.

Revenge for Rublev!



Po diskvalifikaciji Novaka Đokovića je že znano, da se bo na seznamu zmagovalcev OP ZDA znašlo novo ime. Prav vsi udeleženci, ki še kandidirajo za naslov v New Yorku, namreč niso še nikoli osvojili največjega teniškega turnirja v ZDA.