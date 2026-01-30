V živo: spektakularen tenis v Melbournu, Zverev vrnil udarec Alcarazu

Današnji dan v moškem delu turnirja na OP Avstralije v Melbournu prinaša dve teniški poslastici. Pravkar se na osrednjem igrišču merita Carlos Alcaraz in Alexander Zverev. Španec je dobil uvodna niza (6:4 in 7:6), a je nato Nemec znižal rezultat. Osvojil je tretji niz po podaljšani igri (7:6), pravkar pa se igra podaljšana igra četrtega niza. V drugem polfinalu se bosta pomerila Jannik Sinner in Novak Đoković.

OP Avstralije, polfinale:



Carlos Alcaraz (Špa/1) : Alexander Zverev (Nem/3) 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:6*

Carlos Alcaraz v karieri ni še nikoli zaigral v finalu OP Avstralije. Se mu bo želja uresničila letos? Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču se pravkar merita Carlos Alcaraz in Alexander Zverev. Igralca se zelo dobro poznata, saj sta se do zdaj pomerila na 12 medsebojnih dvobojih, izid v zmagah pa je 6:6. V igri ni le finale, ampak nekaj več, saj Alcaraz lovi svojo prvo avstralsko zmago, s katero bi v vitrino postavil še zadnjo manjkajočo lovoriko s turnirjev za grand slam. Na drugi strani Zverev še vedno čaka na prvo zmago na turnirjih velike četverice.

Lahko Alexander Zverev poskrbi za popoln preobrat v uvodnem polfinalu? Foto: Reuters

Jannik Sinner Foto: Guliverimage

Za njima se obeta še en teniški spektakel, saj se bosta udarila Jannik Sinner in Novak Đoković. Italijan je v četrtfinalu suvereno odpravil Bena Sheltona in v Melbournu ostaja neporažen že vse od leta 2023. Srb pa na turnirju, ki ga je osvojil že desetkrat, znova dokazuje, da leta zanj niso ovira. Vseeno je treba omeniti, da ima letos kar veliko sreče, saj se je v polfinale uvrstil po dveh predajah.

"To so trenutki, za katere treniraš. Zjutraj se bom zbudil in se veselil dvoboja. Če želiš zmagati, moraš prikazati najboljši tenis. V preteklosti sem proti njemu dobil ogromno lekcij, ki so me izboljšale kot igralca in kot človeka. Imamo srečo, da je Novak še vedno tukaj in pri teh letih igra neverjeten tenis," je pred obračunom povedal Italijan.

OP Avstralije, polfinale



Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexander Zverev (Nem/3)

Novak Đoković (Srb/4) - Jannik Sinner (Ita/2)

