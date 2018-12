Leto 2018: nedolžna in objokana Japonka ter velika vrnitev Srba

Še vedno so v zadnji sezoni izstopali izkušeni mački (vsi stari prek 30 let), ki so jih nekateri že mnogokrat pošiljali v športni pokoj oziroma so jih odpisali. To so Novak Đokovič, Rafael Nadal, Roger Federer. Ti so skozi vso sezono, kljub letom, navduševali s svojimi igrami.

Ena od največjih vrnitev v športu

Mirno lahko rečemo, da je prvo ime sezone Novak Đoković. Srb si je že lani vzel čas za rehabilitacijo komolca. A njegov začetek v letu 2018 je bil vse prej kot obetaven. Februarja se je vendarle odločil, da gre na operacijo komolca. Sledilo je nekaj težkih porazov, nato pa se je 31-letni Beograjčan dvignil kot feniks iz pepela. Nole je v drugem delu sezone dominiral, dobil je štiri turnirje, od tega tudi dva za grand slam – Wimbledon in OP ZDA – in na koncu sezono končal kot prvi igralec sveta.

Večni mladenič … Roger Federer še kar vztraja med najboljšimi. Foto: Reuters

Roger Federer je kljub svojim zrelim športnim letom na igrišču videti kot večni mladenič. Baselčan, ki ima 37 let, v zadnjih letih skrbno izbira turnirje in si kroji urnik po svojih željah. Federer je v letošnjem letu zmagal na štirih turnirjih, dobil pa je tudi uvodni turnir za grand slam – OP Avstralije. Kmalu za tistim je postal najstarejši igralec, ki se je povzpel na prvo mesto lestvice ATP.

Nadal kljub vsem poškodbam do enajste lovorike v Parizu

V letu 2018 je bil Rafael Nadal tisti, ki se je veliko ubadal s poškodbami. Proti koncu sezone je moral izpustiti nekatere turnirje in brez borbe prvo mesto predal Đokoviću. Španec je moral namreč iti na operacijo gležnja, da bi se v novo sezono vrnil zdrav in v dobri formi. Kljub vsem težavam je Rafa dobil pet turnirjev, med temi se lahko pohvali že z enajsto zmago na OP Francije.

Med mladci najbolj izstopal Zverev

Pri moških lahko rečemo, da je med mladimi največji preboj uspel Aleksandru Zverevu. Mladi Nemec je zmagal na finalnem turnirju v Londonu in je eden izmed igralcev, ki bi lahko v prihodnosti krojili vrh svetovnega tenisa. Poleg že omenjenega Aleksandra Zvereva bi lahko v prihodnji sezoni najboljšim mešala štrene Grk Stefanos Cicipas in Karen Kačanov.

Davisov pokal: nikoli več ne bo, kot je bilo

Sezona leta 2018 je tista, ko se je prekinila 118-letna tradicija Davisovega pokala. V letošnjem finalu sta se pomerili Francija in Hrvaška. Zadnjo zmago v tem formatu so dosegli naši južni sosedje. Od zdaj se bo igralo po turnirskem sistemu, prihodnje leto bo turnir od 18. do 24. novembra v Madridu, kjer se ga bo udeležilo 18 najboljših reprezentanc na svetu.

Od naših teniških igralcev je daleč najboljši Aljaž Bedene, ki je trenutno na 67. mestu svetovne lestvice. Aljaž, ki v novo sezono vstopa z novim trenerjem, je po končani sezoni priznal, da ta ni bila najboljša. Na turnirju v Budimpešti je imel lepo priložnost, da kot prvi Slovenec osvoji turnir serije ATP, a kot je sam dejal, z glavo ni bil na pravem mestu. "To bi bila lahko prva slovenska zmaga na turnirju serije ATP in zaradi tega je bil to zame kar velik pritisk. Prepričan sem, da mi bo, ko bom še enkrat v tem položaju, uspelo," je po končani sezoni povedal Bedene.

Vsi so jo komaj čakali

V ženskem delu so vsi že težko pričakovali vrnitev Serene Williams, potem ko se je na igrišča vrnila po porodu. Njena igra ni bila takšna, kot smo je bili navajeni pri 23-kratni zmagovalki turnirjev za grand slam. Američanka je v letošnji sezoni odigrala le sedem turnirjev. Dvakrat se je uvrstila v finale turnirja za grand slam. V Wimbledonu je morala premoč priznati Nemki Kerber Angelique, ki ji je prepustila le šest iger.

Bolj kot wimbledonski finale bo v spominu ostal dramatični finale na OP ZDA. Ne toliko zaradi prve zmage mlade Naomi Osake, ampak bolj zaradi izpada 36-letne Williamsove. Ta se je v finalu sprla z glavnim sodnikom Carlosom Ramosom, ki ga je obsodila, da je lažnivec. Zaradi izrečenih besed in dejanj na igrišču ji je glavni sodnik celo odvzel igro. Veliko jih meni, da je bil to eden od najbolj neslavnih dvobojev v New Yorku. Na koncu je to občutila ničesar kriva Naomi Osaka, ki so jo ob podelitvi oblile solze.

Potrpežljivost dveh igralk se je na koncu splačala

Po dolgem čakanju in številnih poskusih je na svoj račun prišla Caroline Wozniacki. Na OP Avstralije ji je uspelo osvojiti prvi turnir za grand slam, ko je v finalu premagala Romunko Simono Halep, ta do takrat tudi ni imela zmage na turnirjih velike četverice. Romunki je uspelo nekaj mesecev pozneje, ko je zmagala na OP Francije. Halepova je letošnjo sezono končala kot prva igralka sveta.

V prihodnosti lahko veliko pričakujemo od mlade Kaje Juvan.

Kajak Juvan: največji teniški slovenski up

Posebno omembo si zasluži Kaja Juvan, trenutno največji teniški slovenski up. Mlada Ljubljančanka iz leta v leto bolj napreduje, kar se ji pozna tudi na lestvici WTA. Juvanova je letos med drugim navdušila na olimpijskih igrah mladih, kjer je osvojila dve zlati medalji. Kaja, ki je med drugim zelo pridna učenka, se letos poslavlja od mladinske konkurence in vstopa med članice. Kaja je že v zadnji sezoni dokazala, da se lahko kosa z najboljšimi.

Tamara Zidanšek postala prvi slovenski lopar Tamara Zidanšek je trenutno naša najboljša igralka. Foto: Sportida

Po nekaj sušnih letih se je dvignil slovenski ženski tenis, saj imamo med posameznicami kar tri Slovenke med prvimi stotimi na lestvici WTA. Po dolgem času je prvi lopar postala Tamara Zidanšek, ki je trenutno na 79. mestu. Mesto za njo je uvrščena Dalila Jakupović, na 85. mestu pa je naša dolgo najboljša, Polona Hercog. Ne smemo pozabiti Andreje Klepač (17. mesto), ki med ženskimi dvojicami spada v sam svetovni vrh. Primorka je letos že drugič zapored igrala na finalnem turnirju. Med dvojicami sta zelo visoko uvrščeni Katarina Srebotnik (22. mesto) in Dalila Jakupović (49. mesto).