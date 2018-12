Zbujali so jo ob petih zjutraj in priznava, da ima nočne more

Serena Williams s svojimi 23 zmagami na turnirjih za grand slam sodi med najboljše igralke do zdaj. Čeprav je včasih videti, da dvoboje dobiva z lahkoto, pa ni vse tako lahko, kot je videti na prvi pogled. Tako na igrišču kot zunaj njega.

Na vratih so se prikazali tudi ob 5. uri zjutraj

Američanka se je v preteklosti že večkrat pritoževala nad številom dopinških testov. Znano je, da mora biti igralec ali igralka skozi vse leto na voljo eno uro na dan. Williamsova je ena izmed tistih igralk, ki jo agentje velikokrat obiščejo.

"Ljudje so se ob 5. uri zjutraj prikazali na vratih in me testirali. Nikoli ne veš, kdaj se bodo prikazali in da, mislim, da me velikokrat testirajo. Ne vem, kako je z drugimi igralci, ampak po mojem mnenju je to zelo naporno testiranje in vem, da drugi igralci isto čutijo," je že pred časom povedala Serena.

Serena Williams ima pred velikimi dvoboji pogostokrat nočne more. Foto: Guliver/Getty Images

Pogoste nočne more: Ne vsakokrat, ampak velikokrat

V svoji bogati karieri je 31-krat igrala v finalu na turnirju za grand slam, od tega jih je zmagala 23. Marsikdo bi si mislil, da se je že navadila na stres, ki ga prinesejo takšni dvoboji. Sedeminštiridesetletna teniška igralka je na nedavni novinarski konferenci razkrila, da se kljub svojim dolgoletnim izkušnjam velikokrat bori z nočnimi morami.

"Pred finalom za grand slam imam nočne more. Ne vsakokrat, ampak velikokrat. Sanjam, da sem v Avstraliji in da jo moram zapustiti, ker imam v ZDA določene obveznosti in se mi ne uspe pravočasno vrniti," je svoje strahove razkrila Williamsova, ki je do zdaj v Melbournu sedemkrat slavila. Nazadnje leta 2017.

Zakaj še vedno uživa v tenisu? "Zmagati turnir, ki je vreden preko 2 milijona dolarjev … To je nekaj neverjetnega." Foto: Instagram/Getty Images

Serena Williams, ki je zdaj 16. igralka na svetu, je v svoji karieri zmagala 72 turnirjev za grand slam. V tem času je zaslužila nekaj več kot 88 milijonov dolarjev (77 milijonov evrov). Sama pravi, da so za to zaslužni njihovi predhodniki v tenisu, ki so igrali za bistveno manjše zneske.

"Zmagati turnir, ki je vreden več kot 2 milijona dolarjev … To je nekaj neverjetnega. Počutim se počaščeno, da imam to priložnost. Mislim, da velikokrat ne razmišljam o tenisu, in prav to je razlog, da še vedno uživam v tem. Lahko se povsem izklopim, naslednji trenutek pa se lahko povsem posvetim tenisu."

"Moram povedati, da od sebe vedno pričakujem najboljše." Foto: Getty Images

Postavlja si nore in velike cilje

Američanka se vneto pripravlja na novo sezono in tudi v letu 2019 ima velika pričakovanja. "Zmeraj imam nora in velika pričakovanja, a jih raje zadržim zase. Če jih obdržim zase, mislim, da jih potem laže izpolnim," je pred kratkim razkrila Serena.

Lani ni osvojila turnirja za grand slam, se pa je dvakrat uvrstila v finale turnirja za grand slam. To je bil finale v Wimbledonu in tisti zloglasni finale na OP ZDA, ko se je sporekla z glavnim sodnikom in zato izgubila celo igro.,

"Če sem iskrena, nisem verjela, da mi bo uspelo takšno leto. Moram povedati, da od sebe vedno pričakujem najboljše, ampak da sem se dvakrat zaporedoma uvrstila v finale, je bilo več od mojih pričakovanj," so na uradni strani WTA zapisali besede Williamsove.