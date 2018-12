Oprijete hlače bodo dovoljene s krilom ali brez

V prihodnji sezoni se v ženskem tenisu obeta nekaj novih pravil. Ena izmed sprememb je, da bodo teniške igralke, ki se bodo vračale po porodu in poškodbi, bolj zaščitene. Prav tako so uvedli spremembe v pravilih oblačenja. Prav zaradi njih je Serena Williams dvignila kar nekaj prahu na OP Francije.

Foto: Gulliver/Getty Images

Lani je Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, na OP Francije dvignila kar nekaj prahu, ko je nosila posebno (mačjo) obleko. Američanka naj bi jo nosila tudi zaradi zdravstvenih razlogov. Stvar je v Parizu prišla tako daleč, da so organizatorji turnirja napovedali, da v prihodnje takšnih oprav ne bodo tolerirali. A kot kaže, ne bo nič s tem, saj so pri združenju WTA zapisali, da lahko igralke kompresijske hlače nosijo s krilom ali brez njega.

Mame in poškodovane igralke bolj zaščitene

Iz združenje WTA so sporočili, da bo za teniške igralke, ki se bodo vračale po porodniškem dopustu, veljal tako imenovani "specialni ranking", ki ga bodo lahko uporabljale do tretjega leta starosti otroka. Igralke, ki bodo zaradi poškodbe odsotne več kot šest mesecev in manj kot eno leto, bodo do "specialnega rankinga" upravičene na osmih turnirjih, tiste, ki bodo odsotne več kot eno leto, pa na 12 turnirjih. To pomeni, da igralke, ki se bodo vračale po porodu ali poškodbi, v uvodnem krogu ne bodo igrale proti nosilkam turnirja.

Viktoria Azarenka pozdravlja nova pravila. Foto: Gulliver/Getty Images

Pravilo pozdravlja tudi nekdanja prva igralka sveta

Zadnji zelo znani igralki, ki sta se vrnili s porodniškega dopusta, sta Serena Williams in Viktorija Azarenka. To pravilo je pozdravila tudi Belorusinja in nekdanja prva igralka sveta. "Igralke se morajo, ko so odsotne z igrišč, počutiti bolj sproščeno in samozavestno ob tem, da imajo družino in da lahko okrevajo po poškodbi. Mislim, da pravilo to podpira," je izjavila Azarenka, ki je trenutno 51. igralka sveta.

V slačilnico le enkrat Foto: Gulliver/Getty Images

Med drugim so iz združenja sporočili, da bodo v letu 2019 na največjih turnirjih omejili čas. To pomeni, da bodo imele igralke med točkami 25 sekund časa. V letu 2020 bo to pravilo veljajo na vseh turnirjih WTA. Pred tem je bilo v pravilih zapisano, da imajo igralke med točkami 20 sekund. časa

Nekoliko so zaostrili pravilo glede odhoda v slačilnico med dvobojem. Pred tem so se lahko igralke preoblekle dvakrat na dvoboj, od letos bodo lahko igrišče zapustile le enkrat.