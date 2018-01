Roger Federer se je po zmagi zlomil in zajokal #video

OP AVSTRALIJE, 14. DAN (ATP)

Zmagovalec OP Avstralije je še drugič zapored Roger Federer, ki je po petih nizih premagal Marina Čilića. Končni izid je bil 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6 in 6:1. Za Rogerja Federerja je to že šesta zmaga v Melbournu in skupno dvajseta na turnirju za grand slam.

Sicer je bila to za Federerja že 96. zmaga na turnirjih serije ATP. Roger kljub svojim 36 letom kaže, da je še vedno eden izmed najboljših igralcev na turneji. Glede na poškodbe preostalih članov velike četverice (Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Đoković), se mu tudi letos obeta precej uspešna sezona.

Number 20! 🏆



Federer is the winner of the 2018 #AusOpen pic.twitter.com/WAXUrckSdg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 28, 2018

Čilić se je tokrat izkazal za povsem enakovrednega nasprotnika, potem ko je bil pred dvobojem veliki favorit Federer. Baselčan do finala ni oddal niti enega niza, Čilić pa mu je v velikem finalu odvzel kar dva. Dvoboj je trajal tri ure in sedem minut.

What an emotional speech! 🙌



Roger Federer struggles to hold back the tears at the #AusOpen pic.twitter.com/RJra3voK7Y — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 28, 2018

Izdala so ga čustva

Čeprav je bila to zanj že dvajseta zmaga na turnirjih velike četverice, so ga znova izdale solze. Svoj govor je začel s tresočim glasom. Nazadnje, ko je omenil svojo družino in ekipo, se je zlomil in oblile so ga solze. S tem je dal samo vedeti, kako veliko mu pomenijo takšne zmage.

"Odlično smo se imeli v Avstraliji. Že lani smo prišli v Perth in še vedno smo tukaj. Rad bi se zahvalil vsem na turnirju, še posebno prostovoljcem. Že po olimpijskih igrah v Sydneyju sem videl, kaj vse naredite. Rad bi se zahvalil vsem navijačem. Polnite tribune, delate me nervoznega ... Rad bi se zahvalil za vse ... In moji ekipi, rad imam vse."

Enosmerni promet v prvem nizu

Dvoboj se je začel po Federerjevih željah, ki je že v uvodni igri nasprotniku vzel servis. Hrvat je izgubil tudi svoj drugi servis, tako da je Roger povedel s 4:0. Tega vodstva izkušeni Švicar ni zapravil in na koncu prvi nizi dobil z izidom 6:2. Ta je trajal pičlih 24 minut. Čilić, ki je dvoboj začel nekoliko nervozno, je moral nekaj spremeniti v svoji igri. In to mu je v drugem nizu uspelo.

Federer is breezing through this one!



The 19-time Slam winner won the first set is just 24 minutes #AusOpen pic.twitter.com/i62Mm6h33M — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 28, 2018

Drugi niz po podaljšani igri pripadel Čiliću

V drugi igri drugega niza je imel Marin Čilić dve žogici za "break" in vodstvo za 2:0, a ju ni znal izkoristiti. Precej dolga je bila tretja igra, ki jo je po dolgotrajnem mučenju dobil Čilić in povedel za 2:1. Po novem "breaku" je dišalo v deseti igri. Po dvojni napaki Federerja je imel Čilić vodstvo 30:40 in žogo za niz. Hrvatu se je zatresla roka in zgrešil je lahek beckend. Federer je nato dvakrat dobro odserviral in izenačil na 5:5. Odločala je podaljšana igra, kjer je, presenetljivo, več zbranosti pokazal Marin Čilić 7:6 (5) in zasluženo izenačil na 1:1 v nizih. Federer je tako prvič letos na OP Avstralije izgubil niz.

Marin Cilic levels it up in spectacular fashion!



Federer drops his first set of the #AusOpen pic.twitter.com/dBvlqmUwgd — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 28, 2018

Tretji niz je bil končan po 29 minutah

V uvodu tretjega niza je do pete igre potekal mrtvi tek, potem ko sta oba finalista dobivala igre na svoj servis. Čiliću se je zalomilo v šesti igri, ko je Federer povedel z 0:40. Ta je izkoristil drugo žogico za odvzem servisa in povedel s 4:2. V tej igri je Marinu zatajil predvsem začetni udarec. V naslednji igri je imel 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam v rokah vodstvo s 5:2. Tega vodstva Federer ni izpustil ter z izidom 6:3 povedel z 2:1 v nizih. Tretji niz je trajal 29 minut.

Marin Čilić je drugi niz dobil po podaljšani igri. Foto: Guliver/Getty Images

Velika vrnitev v četrtem nizu

V četrtem nizu je Roger udaril že takoj. V prvi igri je Marinu odvzel servis in v naslednji igri povedel z 2:0. Ko je kazalo, da je Hrvat v izgubljenem položaju in da bo Federer gladko zmagal, mu je ta v šesti igri odvzel servis in izenačil na 3:3. V osmi igri je Čilić še enkrat udaril ter povedel s 5:3. V naslednji igri je zlahka dobil igro na svoj servis in četrti niz dobil s 6:3. S tem pa izsilil peti, odločilni niz.

V petem nizu je Čilić popustil

Pestro je bilo že v prvi igri odločilnega niza. Čilić je namreč imel dve žogici za odvzem servisa, a se je Federerju uspelo izvleči in povesti z 1:0. Nasprotno je bilo v drugi igri. Federer je izkoristil že prvo žogo za "break" in vodstvo 2:0, v naslednji igri pa je že povedel na 3:0. Tega vodstva Federer ni izpustil iz rok in zadnji niz dobil s 6:1.