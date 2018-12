Kaj se je Rogerja Federerja zares dotaknilo?

Letos mineva že petnajst let od ustanovitve Fundacije Rogerja Federerja in v tem času so z njo dosegli izjemen uspeh. S pomočjo fundacije so v Južni Afriki pomagali milijon otrokom do izobrazbe. Roger Federer je pred kratkim za CNN povedal, da je vesel, ko vidi obraze otrok in vse, kar so dosegli s fundacijo.

@rogerfederer ´s Love trip to Malawi .Roger Federer Foundation. Part 3 ☺ pic.twitter.com/jFjj68mlF6 — Dinora (@norinchi_df) July 21, 2015

Foto: Guliver/Getty Images

"Otroci ne vedo, kdo si. Nazadnje, ko sem bil v Zambiji, sem jim poskušal razložiti, da sem igralec tenisa. Vprašal sem jih, ali poznajo tenis, in odgovorili so mi: 'Da, to je tisto, ko imaš lopar in mizo.' Odgovoril sem jim: 'Ne, to je namizni tenis.' (smeh, op. a.) Takrat dojameš, da ni pomembno, kdo si. Tam nisem teniški igralec, ampak prostovoljec, ki bi rad pomagal. To se me je res dotaknilo."

Ni si mislil, da bo imel toliko priložnosti

Sedemintridesetletni Federer, ki ima tudi sam štiri otroke, na začetku svoje kariere ni razmišljal o tem. Takrat je imel povsem druge cilje. "Ko sem bil star 20 let, si nisem mislil, da bom imel toliko možnosti in priložnosti. Ko si mlad, imaš cilj postati teniški igralec, želiš si zmagati v Wimbledonu. Takrat ne razmišljaš o tem, da bi rad pomagal afriškim otrokom do izobrazbe. To je prišlo povsem spontano, nad tem so me navdušili tudi drugi dobri ljudje," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Na njegovo fundacijo je ponosna tudi njegova mama, ki tudi sama prihaja iz Južne Afrike. Tam je Roger kot otrok preživljal počitnice in tako dobil idejo, da bi lahko pomagal tamkajšnjim otrokom.

Roger Federer otrokom večkrat ustreže tudi na turnirjih. Foto: printscreen

Fundacija je nekaj, kar lahko traja večno

Federer je v svoji športni karieri dosegel praktično vse in velja za enega najboljših teniških igralce vseh časov. Zanimivo je, da si Baselčan želi, da se ga ne bi toliko spominjali po njegovih uspehih, ampak po čem drugem.

"Moje sanje so, da bi me ljudje bolj poznali po dobrodelnosti kot po teniški karieri. Tako čutim. Moja športna kariera ne bo trajala večno, saj moje telo tega ne zmore. Fundacija pa je nekaj, kar lahko traja večno, in v to lahko vključimo tudi otroke. Lahko rečem, da sem na to zelo ponosen," je še povedal Federer.