"Nimam pojma, kaj načrtuje Roger Federer"

Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, se je že začel pripravljati na novo sezono in mnogi se sprašujejo, ali ga bo v tej kdo premagal. Dva izmed kandidatov sta gotovo Rafael Nadal in Roger Federer.

Srbski teniški zvezdnik je v petek objavil video, kako se v Monte Carlu pripravlja na novo sezono. Trenutno prvi igralec sveta bo po premoru prvič zaigral na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju. V Dohi bo odigral prvi uradni turnir, ki bo trajal od 31. decembra do 5. januarja. Prvi resnejši preizkus za Novak bo sredi januarja, ko bo na sporedu OP Avstralije, prvi turnir za grand slam v sezoni.

Nole je imel izjemno lansko sezono. Dominiral je predvsem v drugem delu, ko je zmagal na dveh turnirjih za grand slam – v Wimbledonu in na OP ZDA – ter sezono končal na vrhu lestvice ATP. Beograjčan bo želel v Melbournu nadaljevati v tem slogu, kar bo vse prej kot lahko.

Po poškodbi se bo na teniška igrišča vrnil Rafael Nadal. Španec je sezono končal predčasno in se odločil za operacijo gležnja. Poškodba je odpravljena, Rafa pa že trenira na vso moč. Prav tako Roger Federer ne bo kar tako izpustil lanske avstralske lovorike.

"Federer mora paziti na svoje zdravje"

O tem se je pred kratkim razgovoril Paul Annacone, nekdanji trener Rogerja Federerja. Ta je razmišljal o tem, kako bi lahko Federer in Nadal ustavila Đokovića.

"Rafa bo moral ostati zdrav. Na pesku je še vedno on tisti, ki ga je treba premagati. Če bo samozavesten, lahko Novaka ogrozi na vseh podlagah, samo zdrav mora biti," je za Express Sport povedal Annacone, ki je nekaj besed namenil tudi 37-letnemu Rogerju Federerju, svojemu varovanci med letoma 2010 in 2013. "Roger Federer mora paziti na svoje zdravje in urnik tekmovanj. Proti Novaku in Nadalu bo težje igral na počasnejših podlagah. Tam bo moral pokazati svoj najboljši tenis."

Bo Roger Federer letos spet igral na OP Francije? Foto: Gulliver/Getty Images

Bo znova igral v Parizu?

Sedemintridesetletni Baselčan je namreč namignil, da bi se lahko prvič po letu 2015 vrnil na pesek. A po mnenju Annacona bi moral zaradi tega izpustiti druge turnirje. "Nimam pojma, kaj načrtuje Roger Federer, ampak ne bi bil presenečen, če bi igral na Roland Garrosu. Rad ima Pariz in tam ni igral že zadnjih nekaj let. Ne vidim razloga, da ne bi igral dobro. Vprašanje je, kateri turnir bo moral zaradi tega izpustiti," se je spraševal ameriški trener, ki je sedem let treniral tudi Peta Samprasa.