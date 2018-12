Nadal bi lahko kmalu začel razmišljati o upokojitvi

Po spletu je zaokrožila fotografija Rafaela Nadala, ko po operaciji gležnja že trenira. Letošnjo sezono je namreč zaradi poškodb končal predčasno in posledično izgubil boj za prvo mesto na lestvici ATP. S svojimi besedami pa je nekaj prahu dvignil Toni Nadal, njegov nekdanji trener in stric, ki meni, da bo Rafa kmalu začel razmišljati o upokojitvi.

Rafael #Nadal is already back at work! pic.twitter.com/TBInirp5Hm — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 10, 2018

"Vse v življenju je minljivo ..." Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa pri svojih 32 letih ni več najmlajši igralec in tako kot za Federerja se tudi zanj vse bolj ugiba, kdaj bo lopar postavil v kot in končal profesionalno kariero. Toni Nadal, Nadalov stric in njegov nekdanji trener, je za španske medije povedal, da bo njegov nečak kmalu začel razmišljati o upokojitvi.

"Vse v življenju je minljivo, in ko bo Rafael začutil, da je čas za slovo, se bo umaknil. Kolikor jaz vem, želi vztrajati še nekaj let, seveda če mu bo telo služilo. Še vedno ima veliko motivacije za vztrajanje. Želi sam sebi dokazati, da lahko še vedno zmaguje in da ima možnost, da zmaga na turnirjih v Barceloni, Monte Carlu, Parizu ali na OP ZDA. To je tisto, kar ga še vedno motivira," je za El Diario Vasco povedal Toni.

Rafael Nadal je moral v zadnji sezoni med drugim izpustiti finalni turnir v Londonu. Po zadnjih informacijah bi se na igrišča lahko vrnil že januarja na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam. Še pred kratkim smo Španca lahko videl hoditi z berglami in opornico na nogi.

Rafael Nadal je v zadnji sezoni doživel le šest porazov. Foto: Guliver/Getty Images

Nadal je na teniški turneji znan kot velik garač in fizično eden najbolje pripravljenih igralcev. Čeprav se je pred kratkim ubadal s poškodbo gležnja, je 11-kratni zmagovalec OP Francije še vedno eden izmed favoritov za zmago v Avstraliji. Prav gotovo ga čaka težko delo, saj bosta tam tudi Novak Đoković in Roger Federer, svojo vrnitev pa napoveduje tudi Andy Murray.

Majorčan je letošnjo sezono končal na drugem mestu. Zmagal je na petih turnirjih, še enajstič tudi na OP Francije. V zadnji sezoni je njegova statistika 46 zmag in le šest porazov.