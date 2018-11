"Na žalost se s prejšnjim trenerjem nisva najbolje razumela in nisva imela istega pogleda na tenis. Ni se izšlo. Z Gorazdom sva ravno danes (z Aljažem smo se pogovarjali v torek, op. p.) opravila prvi trening. Veseli me, da je sprejel mojo ponudbo. Z Gorazdom sva namreč že prej več let dobro sodelovala. Ko sem se preselil v Britanijo, sva prekinila sodelovanje … Veselim se, ker sva dobra prijatelja," je uvodoma povedal Bedene, ki se bo na novo sezono pripravljal doma, 26. decembra pa že potuje v Avstralijo, natančneje v Brisbane.

Lani so bile razmere za trening zelo slabe

Ljubljančan nam je že pred časom razkril, da je pri nas zelo težko dobiti igrišča za treninge. Lani je imel zaradi tega, kot je sam povedal, pravi kaos, obdobje je označil za katastrofalno. Letos pričakuje, da bodo razmere boljše.

"V Medvodah so naredili nova igrišča. Ta so zares super in tudi svetloba je dobra. Tudi na Ježici je dobro zasebno igrišče. Malo bomo kombinirali, ker vem, da imajo v Medvodah klubi rezervirane termine," je povedal trenutno 67. igralec sveta.

Aljaž Bedene se je letos v Wimbledonu prebil do drugega kroga. Foto: Reuters

Aljaž odkrito priznava, da z zadnjo sezono ni zadovoljen. Kljub temu, da so ga pestile poškodbe, meni, da je na turnirjih izpustil preveč priložnosti. Tudi glava v nekaterih trenutkih ni bila na pravem mestu.

"Glava je popustila, ko je bilo to najmanj potrebno. Zdaj se trudim tudi za to in želim si, da bi bilo prihodnje leto bolje, čeprav sem bil na koncu na 67. mestu. To je še vedno v redu, ampak vem, da zmorem več. Zdaj preizkušam nekatere stvari, a veliko je tudi na meni. Spremeniti moram nekaj stvari in se iz dvobojev, ki sem jih izgubil zaradi lastnih napak, nekaj naučiti."

Foto: Guliver/Getty Images

Turnir, ki ga bo še dolgo pomnil

Aljaž je pri tem imel v mislih turnir v Budimpešti, kjer je imel lepo priložnost, da kot prvi Slovenec osvoji turnir serije ATP. V polfinalu turnirja je imel proti Johnu Millmanu zmago skoraj že v žepu …

"Prvi niz sem gladko dobil s 6:2. Igral sem tako, kot je treba. V drugem nizu sem vodil s 6:5 in serviral za zmago. Tekmo sem na koncu izgubil. V finalu bi igral proti Marcu Cecchinatu, s katerim imam razmerje 5:0. To bi bila lahko prva slovenska zmaga na turnirju serije ATP in zaradi tega je bil to zame kar velik pritisk. Prepričan sem, da mi bo, ko bom še enkrat v tem položaju, uspelo. To se mi je nenehno dogajalo … Prepogosto sem obujal spomine na ta turnir. Zato se zdaj bolje psihološko pripravljam."

S Federerjem in Nadalom bi se raje udaril pozneje Foto: Gulliver/Getty Images

Dobra psihološka pripravljenost mu bo verjetno prav prišla tudi proti najboljšim igralcem sveta. Aljaž je imel letos na nekaterih turnirjih z žrebom nekaj smole. Na OP Avstralije je v uvodnem krogu igral proti Rogerju Federerju, v Monte Carlu pa se je v drugem krogu srečal s kraljem peska, z Rafaelom Nadalom.

"Predvsem bi si želel, da bi jih na turnirju dobil malo pozneje (smeh, op. p.). Zavedam se, da lahko z dobro igro premagam boljše igralce od sebe. Če sta to Federer ali Nadal, je zelo težko. Federer je v Avstraliji igral zelo dober tenis in na koncu zmagal, za Nadala pa vemo, kakšne uspehe ima v Monte Carlu. V takšnem primeru si želim čim bolje odigrati tekmo in videti, kje sem. Na takšnih dvobojih so prednosti in slabosti."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zbral je pogum za operacijo

Bedenetu se je poškodba kolena vlekla že od prejšnjega sezone, ki jo je zaradi tega predčasno končal. Koleno je dokončno saniral šele julija po turnirju v Hamburgu, kjer je moral predati dvoboj. Šele pozneje so namreč ugotovili, kaj je razlog za bolečino v kolenu. Zdaj upa, da bo lahko lažje igral na turnirjih s trdo podlago, ki jih je letos moral izpuščati.

"Letos sem igral samo 21 turnirjev. Za prihodnjo sezono imam v načrtu, da bom igral sedem turnirjev več. Kadarkoli se bo dalo, bom šel na pesek. Letos sem spuščal turnirje na trdi podlagi. Bal sem se bolečine. Mislim, da bo prihodnje leto bolje, sploh, ko vemo, kaj moramo narediti," je še povedal 29-letni teniški igralec, ki je pred dnevi šel na operacijo oči in mu zdaj ne bo več treba igrati z lečami.