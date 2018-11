Za Slovenijo bo igral Argentinec slovenskih korenin #video

Kot že vsako leto, so se tudi letos na zaključni prireditvi zbrali nekateri najboljši teniški igralci. Med njimi tudi trenutno naša najboljša slovenska igralca Dalila Jakupović in Aljaž Bedene. Prisotna je bila tudi ena najbolj perspektivnih teniških igralk Kaja Juvan. V Davisovem pokalu se obetajo spremembe tudi za naše, kapetan Miha Mlakar pa je razkril novo pridobitev v ekipi.

Pred zaključno prireditvijo v Ljubljani, je bila tudi novinarska konferenca, kjer so naprej pred medije stopili igralki Dalila Jakupović in Kaja Juvan. Obe sta namreč že potrdili, da bosta v prihodnji sezoni igrali za slovensko reprezentanco v pokalu Fed.

Veliko zaslug gre očetu

V letošnji sezoni je še najbolj navduševala Dalila Jakupović, ki je nanizala nekaj izjemnih teniških predstav in se med sezono prebila že na 69. mesto, napredek pa pričakuje tudi na reprezentančni ravni. "Najbolj pomembno je, da se dobro razumemo, s tem pa mislim, da bodo prišli tudi rezultati. S puncami in kapetanom se dobro razumemo," je povedala trenutno 80. igralka sveta, ki ji je letos uspel izjemen preskok in ob tem izpostavila svojega očeta.

Foto: Vid Ponikvar

Juvanova upa, da se nikoli ne ustavi

Kaja Juvan je navduševala že v mlajših teniških kategorijah, kjer zmagovala nekatere najpomembnejše turnirje. V letošnjem letu se je spet izkazala, kar se je poznalo tudi na lestvici WTA. Tam je namreč napredovala kar za 381 mest. Šele 18-letna Ljubljančanka je trenutno na 174. mestu in kot je sama dejala, se letos poslavlja iz mladinskih vrst. Omeniti velja, da je Juvanova letos na olimpijskih igrah mladih osvojila dve zlati medalji.

"Jaz upam, da bom naredila korak naprej. Sicer sem se že lani poslovila iz mladinskih vrst. Zagotovo so bile olimpijske igre lepa izkušnja in upam, da bom naredila korak naprej še v članski konkurenci," je povedala Kaja, ki meni, da je njena športna pot prav posebna.

Tudi za naše bo sprememba v Davisovem pokalu

Za dekleti je oder prevzela moška ekipa. Miha Mlakar, kapetan slovenske reprezentance v Davisovem pokalu, je razkril, da se bo slovenski ekipi pridružil Argentinec slovenskih korenin. Prav tako pa se tudi v nižjih selekcijah obetajo spremembe v Davisovem pokalu.

"Letos smo bili v stikih z argentinskim Slovencem. To je Tomaž Lipovšek Puches, ki je specialist za dvojice in ima tudi slovenski potni list." Foto: Sportida "Največje spremembe se obetajo na najvišji ravni, ampak tudi v naši skupini so spremembe. Glavna je ta, da bomo v celem letu odigrali le eno tekmo. Februarja bo žreb in šele takrat bomo videli ali bo tekma aprila ali septembra in ali bomo igrali doma ali ne. Z zmago oziroma porazom gremo lahko eno raven višje ali nižje," je povedal Mlakar, ki je razkril še eno pomembno skrivnost.

"Letos smo bili v stikih z argentinskim Slovencem. To je Tomaž Lipovšek Puches, ki je specialist za dvojice in ima tudi slovenski potni list. Z njim smo se zmenili, da bo prihodnje leto za Slovenijo igral v Davisovem pokalu," je še povedal slovenski kapetan, ki meni, da so v Davisovem pokalu lahko ravno igra dvojic jeziček na tehtnici.

Bedene upa, da se je iz tega nekaj naučil

Najboljši slovenski igralec v letošnji sezoni je bil Aljaž Bedene. Kot je sam priznal, je imel v sezoni kar nekaj vzponov in padcev. "Na pesku, ki je bila moja najljubša podlaga, da sem pričakoval nekoliko več. Velikokrat se mi je zgodilo, da sem dobil prvi niz in imel "break" prednost in na koncu izgubil. Zgodilo se je in upam, da sem se iz tega nekaj naučil. V prihodnji sezoni si želim dobivati takšne tekme, saj me te lahko ponese še višje," je povedal trenutno naš najboljši teniški igralec, ki je imel pred kratkim operacijo oči.