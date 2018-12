Kaj bo šele, ko bo 18-letnica končala šolanje?

Kaja Juvan je v letošnji sezoni nanizala nekaj izjemnih rezultatov. Velik uspeh ji je uspel na mladinskih olimpijskih igrah, ko se je domov vrnila z dvema zlatima medaljama. Čeprav v teniškem svetu to ne pomeni veliko, pa ji je ta uspeh veliko pomenil. "Mladinske olimpijske igre so bile zame vrh in na začetku sezone jih sploh nisem imela v načrtu."

Z olimpijskih iger mladih se je Kaja Juvan vrnila z dvema zlatima medaljama. Foto: STA/Aleksander Gasser

Kaja je bila na začetku leta na svetovni lestvici uvrščena okrog 500. mesta, sezono pa je na koncu končala na 175. mestu. Uspel ji je velik preskok. Lahko še en velik preskok v mestih pričakujemo tudi v prihodnji sezoni? Čeprav jo prihodnje leto čaka še en velik mejnik v njenem življenju – matura.

"Mislim, da je vse mogoče. V prihodnji sezoni je cilj napredovati, kolikor bom lahko. Osebno si želim fizično napredovati, da bom lahko zdržala dvoboje. Najbolj pomembno se mi zdi, da bom sama začutila, da lahko igram s temi dekleti. Konec koncev si želim končati šolo, ki je še vedno velik del mojega življenja. Nato se bom lahko bolj posvetila tenisu."

Kaj je njeno najmočnejše orožje?

Kajo Juvan že od začetka trenira Robi Cokan. Ta pravi, da je njegova varovanka zelo inteligentna igralka, ki na igrišču v pravem trenutku povleče prave poteze. Čeprav fizično ni tako močna, 18-letnico krasi psihološka priprava. To je trenutno tudi njeno najmočnejše orožje. V primerjavi z drugimi igralkami je manj trenirala, a ob tem spoznava, da tudi na višji ravni lahko uporablja vsa svoja orožja.

Leta 2017 je Juvanova med mladinkami skupaj s srbsko igralko Olgo Danilović v dvojicah zmagala v Wimbledonu. Foto: Vid Ponikvar

Prvič je spoznala, kako blizu je

Že na začetku sezone je imela mlada Ljubljančanka zelo veliko preizkušnjo. Na turnirju WTA v Avstraliji se je v prvem krogu kvalifikacij pomerila s Patty Schnyder, nekdanjo sedmo igralko sveta. Na koncu je proti Švicarki izgubila šele po treh nizih. Ta dvoboj je bil zanjo zelo pomembna izkušnja.

"Igrala sem svoj prvi turnir WTA in nisem vedela, kaj lahko pričakujem v kvalifikacijah. Čeprav sem izgubila, sem imela veliko priložnosti. Prvič sem videla, kako blizu sem. Takrat sem bila na lestvici okrog 500. mesta in igrala sem proti igralki, ki je bila na lestvici pod 200. mestom. Morda sem takrat mentalno malo "popustila". Z rezultatskega vidika sem bila malo razočarana, po drugi strani pa se mi zdi prav, da sem postopoma napredovala."

Srbkinja si je očitno največ upala Foto: Teniška zveza Slovenije

Juvanova je blestela že v mladinski konkurenci. Enega izmed večjih uspehov je dosegla na mladinskem turnirju Wimbledonu, kjer je skupaj s srbsko igralko Olgo Danilović zmagala v dvojicah. Prav Olgi je letos uspela teniška senzacija, ko se je na turnir v Moskvi uvrstila kot srečna poraženka in na koncu na njem zmagala.

"Olga in jaz imava zelo različna značaja. Ona je zelo odločna in trmasta. Kot ste lahko videli, je bila na tistem turnirju "srečna poraženka". Vidimo lahko, kako malo je razlike med tem, da zmagaš na turnirju ali pa izgubiš v zadnjem krogu kvalifikacij. Imela je nekaj sreče, ampak konec koncev se vidi, kdo si največ upa. Ona si je upala, igrala je brez pritiska. Zdi se mi, da nisem toliko daleč od Olge … Ona trenira v Španiji, morda se ne ukvarja toliko s šolo. Tako rekoč vse svoje življenje posveča tenisu. Kot veste, je vsaka pot drugačna … Na koncu pridemo vsi do iste stopnje in ni pomembno, kako prideš do tja, ampak da si sposoben tam ostati," nam je še povedala Juvanova, ki je že začela priprave na novo sezono.