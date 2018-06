Rafael Nadal: Tisto minuto ali dve ...

Rafael Nadal je v nedeljo na osrednjem igrišču Roland Garrosa spisal zgodovino tenisa, potem ko je še enajstič osvojil OP Francije. Španec, ki je na podelitvi pokazal, da ima tudi on čustva, je na novinarski konferenci poudaril, da ni obseden s številkami in da ne razmišlja o 20 zmagah na turnirjih za grand slam, kolikor jih je zbral njegov največji rival Roger Federer.

Rafael Nadal je v nedeljo v finalu po treh nizih premagal Dominica Thiema (6:4, 6:3, 6:2) in tako osvojil še eno lovoriko na pariškem pesku. Z enajsto zmago se je izenačil z legendarno Margaret Court, ki je 11-krat slavila na OP Avstralije, tako da mu manjkajo le še tri zmage do slovitega Švicarja Rogerja Federerja. Že ničkolikokrat je Nadal povedal, da ima ta turnir pri njem posebno mesto.

"Kot že vsi vedo, je to zame najpomembnejši turnir v letu. A vedno govorim enako. Tenis niso samo turnirji za grand slam, ampak je tukaj še veliko drugih turnirjev, ki mi veliko pomenijo. Seveda je Roland Garros nekaj posebnega."

Foto: Guliver/Getty Images

Rafael Nadal ne pozna meja

"Če bi mi pred sedmimi ali osmimi leti rekli, da bom pri 32 letih imel to lovoriko, bi vam rekel, da je to skoraj nemogoče, ampak tako je. Če nimate želje po napredovanju, ne razumete športa, ker pri športu gre vedno za napredovanje. To je bistvo športa. Igrati s sanjami, da boš igral še bolje kot prej. Tukaj ni mej, nikoli ne veš, kje so meje," je razkril kralj peska, kot ga radi imenujejo poznavalci tenisa.

Foto: Guliver/Getty Images

V nedeljo smo verjetno videli najbolj čustvenega Rafaela Nadala. Kot srečen otrok je objemal veliki pokal in ob tem spustil solze sreče. Španec je s tem pokazal, kako veliko mu pomenijo ti uspehi in koliko garanja ter odrekanja je bilo potrebnega za te zmage. Ganilo ga je tudi francosko občinstvo.

"Tista minuta ali dve pred občinstvom. To je bil zame res poseben trenutek. Težko je opisati te občutke. Bilo je zelo čustveno."

"Ne moreš biti vedno razočaran"

Nadalu se je s to zmago uspelo obdržati na prvem mestu svetovne lestvice. Pred Federerjem, ki je izpustil sezono na pesku, ima le 100 točk prednosti. Kot je povedal eden najboljših igralcev vseh časov, se s temi številkami ne obremenjuje.

"Nikoli nisem bil obseden s temi številkami. Ne moreš biti vedno razočaran, če ima kdo več denarja, večjo hišo ali več osvojenih grand slamov kot ti. Moraš iti po svoji poti. Če se vedno primerjaš z drugimi, si lahko ves čas razočaran."

"Nisem takšen tip človeka. Seveda bi imel rad 20 lovorik, toliko kot jih ima Roger, morda celo več. A če sem iskren, ne razmišljam o tem. Zelo srečen sem zaradi stvari, ki so se mi zgodile. Uživam v tem trenutku, ampak to ne pomeni, da se na prihodnjih turnirjih ne bom več boril za nove priložnosti," je še povedal Rafa.