Rafael Nadal še enajstič kralj peska v Franciji!

Z 11. zmago je Rafael Nadal, ki je Dominica Thiema premagal s 6:4, 6:3 in 6:2, tudi izenačil rekord v številu turnirskih zmag na enem prizorišču turnirjev za grand slam, Avstralka Margaret Court jih je toliko zbrala na domačem tekmovanju med letoma 1960 in 1973.

Na peščenih igriščih Rolanda Garrosa je Španec, za katerega je bil to 17. osvojeni turnir za grand slam (trikrat je dobil OP ZDA, dvakrat Wimbledon in enkrat OP Avstralije) in skupno 79., v svoji karieri izgubil le dva dvoboja, premagala sta ga Šved Robin Söderling in Srb Novak Đoković.

Za Thiema, ki je bil po Thomasu Mustru šele drugi avstrijski finalist v Parizu, je bila že sama uvrstitev v zaključni obračun največji uspeh v karieri.

Ženske dvojice Čehinjama, moške Francozoma

Čehinji Barbora Krejčikova in Katerina Siniakova sta zmagovalki odprtega prvenstva Francije v Parizu med ženskimi dvojicami. Šesti nosilki sta v finalu s 6:3 in 6:3 premagali Japonki Eri Hozumi in Makoto Ninomiya, ki sta prvič igrali skupaj in takoj poskrbeli za zgodovinski dosežek.



V moški konkurenci sta se zmage, svoje tretje na največjih turnirjih, veselila domača igralca Nicolas Mahut in Pierre-Hugues Herbert. V finalu sta s 6:2 in 7:6 (4) premagali druga nosilca Hrvata Mateja Pavića in Avstrijca Oliverja Maracha in tako naslovoma na US Opnu 2015 ter Wimbledonu 2016 dodala še eno prestižno zmago.