Danes praznuje teniška legenda, ki je bila sprva marsikomu sumljiva

Danes svoj 50. rojstni dan praznuje Andre Agassi, eden najboljših teniških igralcev vseh časov. V karieri so ga sprva zaznamovale strgane hlače iz džinsa, dolgi lasje in uhani. Čez leta je v svoji avtobiografiji priznal, da je bilo njegovo življenje vse prej kot rožnato. In kako živi danes, ko se je srečal z abrahamom?

Andre Agassi je pozornost vzbujal s svojo podobo. Foto: Gulliver/Getty Images

Ameriški legendarni teniški igralec prihaja iz Las Vegasa in je v svoji karieri osvojil 60 turnirskih zmag, od tega je zmagal na osmih turnirjih za grand slam. Na lestvici ATP je 101 teden preživel na prvem mestu, v svoji vitrini ima tudi dve zmagi iz Davisovega pokala in olimpijsko zlato iz Atlante (1996).

Zaradi njegove podobe so ga mnogi oboževali

Z rokersko podobo so ga teniški navijači naravnost oboževali, a njegova življenjska zgodba je povsem drugačna, kot jo je sprva kazal navzven. Pozneje je prišlo v javnost, da je nekaj časa nosil celo lasuljo. Kot je pred časom povedal, je imel s tenisom poseben odnos.

"Bil je poln ljubezni in sovraštva. Kot otrok sem se počutil slabo, ker sem videl, kaj tenis dela moji družini. Počutil sem se odrinjenega in že kot otrok sem moral od doma, če sem želel uspeti. Tenis sem sovražil, dokler nisem postal samostojen."

V otroštvu mu je lopar v roke dal oče, ki je bil obseden z njegovo teniško kariero. Foto: Guliver/Getty Images

Še preden si je umil zobe, je šel igrat tenis

Velik del krivde za to je nosil njegov oče, ki ga je silil v tenis. Kot je pred leti izjavil, so imeli doma posebna pravila. "Doma smo imeli povsem preprosto pravilo – vstaneš, igraš tenis, šele nato si greš umit zobe. Takšno je bilo zaporedje doma. Šola ni bila preveč pomembna. Tenis je bil tisti, s katerim si lahko uresničil 'ameriške sanje'. To je bila obsedenost mojega očeta. Bil je matematik, ki je tenis videl kot geometrijo. Naučil me je, da razen tenisa ni pomembno nič drugega."

Pri trinajstih letih je bil jezen na vse V času krize se je srečal tudi z drogami. Foto: Gulliver/Getty Images

Že zelo kmalu je moral zapustiti dom. Odšel je na znano teniško akademijo Nicka Bollettierija, ki je bila takrat ena najbolj priznanih na svetu. To takrat mlademu Agassiju ni bilo niti malo všeč. "Bil sem prisiljen oditi, kar zame nikakor ni bila dobra rešitev. Bil sem jezen na vse. S trinajstimi leti sem odšel na akademijo, kjer je bil tenis nad vsem. Obstajala so pravila, vendar ni bilo starejših, ki bi nas nadzorovali. Bili smo najstniki, ki smo verjeli drug drugemu," je pred leti razlagal Agassi, ki je bil tudi najmlajši igralec, ki je s turnirskimi zmagami zaslužil več kot milijon dolarjev (919 tisoč evrov).

V času osebne krize se je srečal z drogami

Tako kot mnogi drugi vrhunski športniki je imel v svoji športni karieri tudi vzpone in padce. Leta 1997 je imel hude težave z zapestjem, zato je bil kar nekaj mesecev odsoten s teniških igrišč. V tistem času se je zatekel k drogam, a se je z železno voljo in s pomočjo trenerjev (Brad Gilbert, Gil Reyes) vrnil. Agassi je na svetovni lestvici padel na 144. mesto. Leta 2003 je po zmagi proti Jürgenu Melzerju postal najstarejši igralec, ki se je povzpel na prvo mesto. Pozneje, leta 2018, je njegov rekord podrl Roger Federer.

Odkrito voščilo Borisa Beckerja. Foto: Gulliver/Getty Images

Nemec ga zaradi njegove pojave ni mogel jemati resno

Boris Becker, nekdanji vrhunski teniški igralec, mu je izrekel zelo iskreno voščilo. Ta mu je namreč priznal, da ko se je pojavil v tenisu, ga ni jemal resno, prav tako tudi drugi igralci ne. "Tvojih strganih hlač iz džinsa, dolge pričeske in uhanov nisem mogel jemati resno. Tvoja podoba je bila bolj pomembna od tega, kako si se razumel z drugimi in kdo si v resnici. To mi je bilo sumljivo," je sprva za Bild am Sonntag zapisal Becker, ki je čez čas spremenil mnenje o Agassiju.

"Bil si eden najboljših igralcev vseh časov in še vedno si številnim milijonom navdušencev vzornik," ki je prepričan, da bi se moral večkrat pojavljati na turneji. "Mislim, da bi se mnogi mladi talenti veliko naučili od njega."

Z Novakom Đokovićem nista dolgo sodelovala. Foto: Reuters

Kratka trenerska avantura z Novakom Đokovićem

Agassi se je preizkusil tudi kot trener, ko je za nekaj časa prevzel Novaka Đokovića. Njuno sodelovanje ni trajalo dolgo, potem ko naj Srb ne bi upošteval nasvetov Američana. "Imel sem najboljšo namero, da pomagam Novaku. Velikokrat sva ugotovila, da pri nekaterih stvareh nisva bila složna. V nadaljevanju kariere mu želim vse najboljše," je takrat za ameriške medije izjavil Agassi.

"Andre mi je samo pomagal, nisva imela nikakršnega dogovora. Skupaj sva preživela lepe trenutke. Veliko sem se naučil od njega, zato sem mu zelo hvaležen. Odločitev, da smo se z Andrejem in Radekom (Stepankom, op. p.) razšli, ne bo vplivalo na zasebne odnose. Razhod je bil najboljši za vse. Nisem vedel, v katero smer bi rad šel, in nisem želel, da to vpliva nanje, pa je leta 2018 na turnirju v Monte Carlu povedal Đoković.

Danes ima umirjeno življenje Steffi Graff in Andre Agassi Foto: Getty Images

Andre Agassi se je leta 2001 poročil z legendarno teniško igralko Steffi Graf, s katero imata dva otroka. Z družino živita umirjeno življenje, brez medijske pozornosti in brez škandalov.