"Hvala bogu, da je mimo" #video

Zadnji nasvet, ki ga je delil Robi Cokan

Ko je v Slovenijo prišel koronavirus, se je družabno življenje ustavilo. Praktično pa se je povsem ustavilo tudi športno življenje. Tudi tenis ni bil izjema. Vsak se v tem času poskuša znajti na svoj način. Na veselje ljubitelje rumene žogice bodo teniška igrišča odprli z 20. aprilom.

"Odziv je velik, zmeraj več je vprašanj." Foto: Ana Kovač

Želel je svetovati čim širši teniški javnosti

Robi Cokan je kmalu spoznal, kam vse skupaj pelje in da nekaj časa ne bodo mogli stopiti na igrišče. Ob tem je prišel na idejo, da bi videoposnetke pošiljal svojim varovancem, pozneje pa uvidel, da bi lahko to delil z širšo javnostjo. S Teniško zvezo Slovenije so hitro našli skupni jezik in projekt je zaživel.

"Odziv je velik, zmeraj več je vprašanj. To lahko vidimo po ogledih in tudi komentarjih. Veliko me sprašujejo za nasvete. Zanimivo je, da včasih zvečer potrebujem kar nekaj časa, da vsem odgovorim. Za zdaj mi to še uspeva," nam je uvodoma povedal Cokan, ki načrtuje, kljub temu, da se bodo teniška igrišča s ponedeljkom odprla, nadaljevati s svojimi nasveti.

"Načrt je do prvega maja, nato bomo v nadaljevanju peljali na malo drugačen način. Morda bi pokazali vaje na igrišču, kjer bo veliko lažje kot zdaj, ko je bilo treba razmišljati, da lahko delamo doma in da je ob tem preprosto in zanimivo."

"Vseskozi sem verjel, da bo to trajalo do konca aprila." Foto: Ana Kovač

Ravno zaradi omejitev je imel slovenski teniški trener pred seboj kar nekaj izzivov. Morda so njegovi videoposnetki videti preprosti, a za tem se skriva skrbno načrtovanje, saj poskuša s svojimi nasveti zajeti čim širšo teniško populacijo.

"Na začetku sem potreboval nekaj več časa. Včasih me je zmotila kakšna kosilnica, glede na to, da je zdaj veliko zunanjih opravil (smeh op. p.). Zdaj mi posnetke uspe narediti v enem zamahu, tako da mi jih ni treba obdelovati. Sicer jih delam toliko časa, dokler stvar ni narejena."

Stres, ki ga ne poznamo

Robi Cokan je sicer med drugim dolgoletni trener Kaje Juvan, ene najbolj obetavnih teniških igralk pri nas, ki se počasi prebija na mednarodno sceno. Veliko smo lahko slišali in prebrali, kako se igralci soočajo s prekinitvijo sezone. Prav tako ni lahko za trenerje.

"Bil je nekoliko drugačen stres, ki ga ne poznamo. Hvala bogu, da je to mimo. Vseskozi sem verjel, da bo to trajalo do konca aprila, in izkazalo se je, da sem pravilno predvideval. Ko sem se pogovarjal s teniško zvezo, sem dejal, da bom to delal en mesec in sem očitno kar dobro zadel (smeh, op. p.)."

"S Kajo sva vseskozi v stikih, prav tako tudi s preostalimi igralci. Moram povedati, da je mlade igralce šola kar dobro zaposlila. Če zjutraj malo poležijo, se jim potem zavleče do 15. ali 16. ure. Naredijo nekaj vaj in je dan mimo. Težje je za profesionalne igralce, ker ne vedo, kdaj se bo vse skupaj začelo. Zato je treba raven motivacije držati na različne načine. Še vedno ne vemo, ali se bo sezona sploh nadaljevala."

Robi Cokan že dolga leta trenira Kajo Juvan. Foto: Ana Kovač

Upa, da bi se začelo na OP ZDA

Če je za Slovenijo pravilno predvideval, kdaj bodo lahko znova stopili na igrišče, je pri napovedi turneje ATP in WTA veliko bolj previden. "Za Slovenijo smo lahko predvidevali, za cel svet pa je zelo težko. Dokler ne bodo odprli vseh letalskih povezav, sezone ne bo. Morda bodo sezono omejili na regije, kar pomeni, da bo imela Evropa svoje turnirje, ZDA svoje turnirje … Težko karkoli napovem, ampak sam upam, da bomo začeli z OP ZDA, medtem ko je za 13. julija zelo utopično pričakovati, da se bo sezona začela."