Že takrat so vedeli, da je nekaj posebnega

"Proti komu igraš?" "Proti Rafaelu Nadalu, ki je dobil povabilo na turnir." "Aha. Fant je zelo dober, a tudi zelo mlad …"

Foto: Gulliver/Getty Images

Že takrat so se ozirali za njim

Bil je 21. september leta 2001, ko so na turnirju serije Challenger Copa Sevilla posebno povabili namenili takrat šele 15-letnemu mladeniču Rafaelu Nadalu. Rafa takrat sploh še ni bil uvrščen na lestvico ATP. Kljub temu se je o mladem, nadarjenem teniškem igralcu veliko govorilo in mnogi so ga spremljali. Teden pred tem je malo manjkalo, da bi na turnirju serije Futures dosegel svoje prve točke. Njegov čas je prišel teden pozneje, ko je igral proti rojaku Israelu Matosu.

"Slišal sem za mladega španskega fantiča, ki res dobro igra in si ustvarja ime, ampak vedno slišite tovrstne komentarje. Vendarle sem ga pred tem videl igrati na Futures turnirju v Madridu, ko je igral proti Guillermu Platelu, mojemu partnerju za trening. Rafa takrat ni zmagal. Tesno je izgubil, vendar ni izgubil svojega pristopa in zagnanosti," je za uradno stran ATP povedal Matos.

Po porazu je bil že ob osmih zjutraj na treningu

Majorčan je že takrat namreč kazal, da bi si lahko ustvaril bleščečo profesionalno športno kariero in da bi lahko postal eden najboljših igralcev vseh časov. Kljub bolečemu porazu v Madridu je bil delaven in zagnan, kar je opazil tudi Matos, ki je v svoji karieri najvišje prišel do 490. mesta na lestvici ATP.

"Naslednji dan smo ob osmih zjutraj prišli v klub, on pa je že treniral. Navdušen sem bil, da je igralec, ki je dan pred tem tesno izgubil, bil prvi na treningu. Vedel sem, da ga moram spremljati."

Foto: Gulliver/Getty Images

Matos ga je lahko tudi osebno spoznal na igrišču, ko se je v uvodnem krogu turnirja v Sevilli pomeril z njim. Že po prvi igri je videl, zakaj so ga tako hvalili. "Neverjetno je bilo videti, kako se obnaša na igrišču in kakšen značaj ima. Videti tako mladega fanta, ki se je vedel kot odrasel in kot da na turnirje prihaja že vse življenje."

Nadal je tisti dvoboj začel na najboljši možen način, saj je že v prvi igri nasprotniku, ki je bil štiri leta starejši od njega, odvzel servis. "Vzel mi je servis in slavil na zanj značilen način. S stisnjeno pestjo in dvignjenim kolenom," se spominja Matos, ki je bil takrat 751. igralec na svetu.

"Bilo je veliko napetosti, preobratov, a se je v teh trenutkih vedno znal odzvati. To je bilo nekaj neobičajnega. Veliko je bilo igralcev njegovih let, ki so bili dobri, a on je bil drugačen," je razlagal Matos, ki se še danes spominja Nadalove odločenosti. Nadal, danes drugi igralec sveta, je tisti dvoboj dobil po dveh nizih (6:4, 6:4), si zagotovil prvih pet točk na lestvici ATP in se po zaslugi tega uvrstil na 1.002. mesto na svetovni lestvici.

"Čeprav je bil tako mlad, ste pri njem lahko opazili nenavadne stvari. Zanimivo je bilo videti, kako je bil psihološko stabilen in kako je nadzoroval svoja čustva," se spominja tistega dvoboja Matos, ki je svojo kariero končal že leta 2005.

Obnašal se je, kot bi imel 20 let Foto: Gulliver/Getty Images

Že takrat je imel občutek, da je igral proti posebnemu igralcu, za katerega se mu je zdelo, da bo še dolgo prisoten na teniški turneji in ki je vedel, kaj želi od sebe. "Čeprav je bil star šele 15 let, se je obnašal tako, kot da ima 20 let. Dajal je vtis, da je na igriščih prisoten veliko dlje, kot je bil dejansko. Izgubil sem in vedel sem, da se bo o tem veliko govorilo."

"Po končanem dvoboju sem mu povedal, da sem bil presenečen nad njegovim igranjem. Bil sem zelo jezen, ampak to ni bila ista jeza. Čestital sem mu na način, kot sem redko to storil po porazu."