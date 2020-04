Romunka bo vesela, če bo lahko sploh še kaj igrala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romunka Simona Halep in Čehinja Petra Kvitova verjameta, da vrhunski tenis brez navijačev nima pravega smisla, poroča nemška tiskovna agencija (dpa), pri kateri so z nekdanjima zmagovalka Wimbledona opravili pogovor na temo novega koronavirusa in tenisa. Črnoglede so napovedi Romunke, ki ne verjame, da bodo letos še igrali tenis na najvišji ravni.

Halepova je dodala, da se boji, da v letu 2020 tenisu na vrhunski ravni ne bomo priča. "Mnoge skrbi prestavitev Roland Garrosa na kasnejši termin, ki se pokriva z drugimi turnirji, ampak iskreno bi bila navdušena, če bi v letu 2020 sploh še igrali tenis."

Roland Garros je bil prestavljen na termin med 20. septembrom in 4. oktobrom, številni preostali turnirji pa so odpovedani oziroma prestavljeni najmanj do 13. julija. Tudi morebitne rešitve, ki jih vidijo pri krovnih zvezah, pa nekdanjih šampionk v Wimbledonu niso prepričale.

Halepova bi morala letos braniti naslov na sveti travi, a so organizatorji zaradi novega koronavirusa turnir odpovedali. Odprto prvenstvo ZDA bi lahko po besedah organizatorjev med 24. avgustom in 12. septembrom potekalo brez navijačev in z drugimi strogimi ukrepi.

"Brez navijačev tenisa pravzaprav ni. Vzdušje bi bilo tako drugačno. Ravno zaradi izjemne strasti, ki jo na igrišča prinesejo navijači, tako radi igramo tenis," je dejala lanska zmagovalka v All England Clubu.

Kvitova - v Londonu je slavila v letih 2011 in 2014 - se strinja, da brez navijačev tenis na vrhunski ravni ne bi deloval. "Ideja mi ni všeč. Menim, da so navijači preveč pomembni za naš šport," je sporočila za dpa.

"To je individualen šport, zato imajo navijači na nas velik vpliv. Moje stališče je, da bi raje igrala pred navijači, če in ko bo to mogoče," je dodala Kvitova.

V svetovnem tenisu so sicer poleg odločitve, da se ustavijo teniška tekmovanja najmanj do sredine julija, sprejeli tudi zamrznitev obeh jakostnih lestvic, na katerih sta vodila Novak Đoković in Ashleigh Barty.