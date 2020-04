Kvitova se je vrnila na treninge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čehinja Petra Kvitova, dvakratna zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu, je po daljšem času spet okusila slast igranja tenisa. Češka vlada je namreč omilila svoje ukrepe in odprla športna igrišča, tako da je lahko 12. igralka sveta trenirala. A pravega zadovoljstva vendarle ni občutila, saj ji nikakor ni všeč vadba brez cilja, poroča AFP.

"Lepo je biti spet na igrišču, a manjka motivacija. Drugače je, če veš, zakaj se pripravljaš, jaz trenutno tega ne vem. Turnirjev na pesku očitno ne bo, sezona tekmovanj na travi je kratka, zato tudi ne vem, na kaj naj usmerim pozornost pri treningu," je na igriščih praške Šparte dejala 30-letna Kvitova in dodala, da ji je trenutno najbolj pomembno, da ostane v dobri telesni pripravljenosti.

"V mesecu, ko smo morali biti doma, nisem lenarila. Z raznimi vajami sem ohranjala kondicijo, prav tako pa se je našel čas za nekatera opravila, ki jih med sezono ne morem opravljati. Veliko sem brala in čistila," je na vprašanje, kako je preživela čas v karanteni odgovorila Čehinja, ki je vadila s svojim trenerjem Jirijem Vanekom.

"Večinoma sem v tujini, tako da uživam doma. Lepo je biti tudi zunaj, s tem si krepimo imunost na vse prisotne viruse. Krepimo pa si tudi duševnost in um. Tudi te težave bomo premagali, res pa je, da ne morem trditi, kdaj," optimistično gleda na prihodnost Kvitova, ki je premagala že hujše težave, tudi napad moškega z nožem, zaradi katerega nekaj časa ni mogla igrati.

Češka ima do danes 4.828 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 80 ljudi. Pred velikonočnimi prazniki je vlada omilila ukrepe, odprla zunanja igrišča, trenirati bodo lahko začeli tudi športniki in rekreativci. Dvorane, lokali, trgovski centri in podobni objekti bodo ostali zaprti.