Mamica Osaka se je vrnila, Kvitova odhaja na porodniško

Nekdanja številka ena ženskega tenisa Japonka Naomi Osaka se je po 15 mesecih tekmovalnega premora in rojstvu otroka uspešno vrnila na igrišče. Na turnirju v Brisbanu je v uvodnem nastopu premagala Nemko Tamaro Korpatsch s 6:3 in 7:6 (9), za zmago pa je potrebovala kar dve uri in 48 minut hudega boja.