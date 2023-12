Đoković sezono začel uspešno, kaj pa Nadal?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški as Novak Đoković je uspešno odprl sezono 2024. Na zadnji dan leta 2023 je v prvem obračunu pokala United v Perthu premagal Kitajca Zhanga Zhizhena s 6:3, 6:2. Srbija je kasneje dobila še dvoboj dvojic proti Kitajski za končnih 2:1. Na igrišča se je po skoraj letu dni s porazom med dvojicami v Brisbanu vrnil Španec Rafael Nadal.

Prvi igralec sveta Đoković v prvem obračunu nove sezone ni imel pretiranih težav z Zhangom. Ugnal ga je po uri in 14 minutah.

"Novo leto bo čez nekaj ur, zato bi se zahvalil vsem, ki ste prišli in nas podprli. Avstralija je zame posebna država, v Melbournu sem osvojil deset grand slamov, zato se vedno z veseljem vračam," je 36-letni Beograjčan nagovoril polne tribune stadiona v Perthu.

"Na začetku sem bil nekoliko zarjavel. Manjkal je pravi ritem v prvih petih, šestih igrah, ampak to je povsem normalno. Ko ne igraš uradne tekme dober mesec dni, moraš najprej malce ogreti motor. Poleg tega je moj tekmec dobro serviral. Tudi meni je šlo dobro od rok, velikokrat sem se rešil iz težav," je še o prvem dvoboju poudaril Đoković.

Đoković je na igrišče stopil tudi v mešanih dvojicah skupaj z Olgo Danilović. Foto: Guliverimage

Kasneje je na igrišče stopil tudi v mešanih dvojicah skupaj z Olgo Danilović, sicer izbranko slovenskega vratarja Jana Oblaka. Srba sta s 6:4, 1:6, 10:6 premagala navezo Zheng Qinwen/Zhang Zhizhen. Danilović je pred tem izgubila proti Zheng s 4:6, 2:6.

Srbijo drugi dvoboj skupinskega dela čaka proti Češki v torek. Ta je v prvem obračunu izgubila proti Kitajski z 0:3 v zmagah in je brez možnosti za napredovanje v četrtfinale.

Kanada boljša od Čila, ZDA ugnale Veliko Britanijo

Na preostalih dvobojih skupinskega dela pokala United je Kanada v Sydneyju v skupini B z 2:1 premagala Čile, Združene države Amerike pa so bile v Perthu v skupini C prav tako z 2:1 v zmagah boljše od Velike Britanije. Oba obračuna je odločil dvoboj dvojic.

Iz šestih skupin bodo v četrtfinale napredovali vsi zmagovalci ter dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci. Udeleženci pokala si bodo do 7. januarja, ko bo v Sydneyju finale, razdelili dobrih devet milijonov evrov. Zmage so ovrednotene tudi s točkami za lestvici ATP in WTA.

Kaj pa Nadal?

Na turnirju serije ATP v avstralskem Brisbanu se je po skoraj letu dni vrnil španski zvezdnik Rafael Nadal, a najprej med dvojicami. Skupaj z Marcom Lopezom je izgubil proti avstralski navezi Max Purcell/Jordan Thompson s 4:6, 4:6.

Na turnirju serije ATP v avstralskem Brisbanu se je po skoraj letu dni vrnil španski zvezdnik Rafael Nadal. Foto: Guliverimage

Sedemintridesetletni Nadal je sicer z Lopezom osvojil zlato olimpijsko kolajno v dvojicah v Riu De Janeiru pred dobrimi sedmimi leti.

Nadal je pred današnjim obračunom dvojic nazadnje igral 16. januarja letos, ko je izgubil v drugem krogu OP Avstralije. Ob tem si je poškodoval tudi kolk, zaradi česar je kasneje izpustil celotno sezono 2023.

Med posamezniki se bo Nadal v prvem krogu predvidoma v torek pomeril proti Avstrijcu Dominicu Thiemu, ki po poškodbah nikakor ne najde poti nazaj med najboljše.

